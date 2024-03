En ouverture de la 24e journée, au stade André-et-Guy-Boniface, le Stade Montois a été contraint de partager les points avec Brive à la suite d’un essai après la sirène de Léo Carbonneau (22-22). Les Landais ont manqué l’opportunité de se rapprocher du trio de tête constitué de Vannes, Béziers et Provence Rugby.

Entre deux prétendants à la phase finale, à quelques journées de la fin de la phase régulière, il y avait forcément beaucoup d’enjeux. À André-et-Guy-Boniface, dans des conditions optimales, le Stade Montois, au terme d’un long bras de fer, s’est fait remonter par Brive (22-22). Les Coujoux ont eu le mérite de ne rien lâcher, à l’image de Léo Carbonneau. Le demi de mêlée a été une nouvelle fois décisif en marquant un essai après la sirène.

Au classement, Mont-de-Marsan manque une grosse opération dans la course à la phase finale. Les Landais (4e, 63 points) auraient pu se rapprocher de Provence Rugby (3e, 66 points), de Béziers (2e, 67 points) et de Vannes (1er, 67 points). Malgré ce résultat positif, Brive (6e, 58 points) pourrait quitter les places qualificatives en cas de succès de Dax (7e, 55 points).

L’inévitable Sau a encore frappé

Dans une première période où ils ont été globalement dominés par la densité physique de Brive, les Landais ont su renverser la table juste avant de rentrer aux vestiaires. À la suite d’une pénaltouche, par le biais d’une belle course vers l’intérieur, Sau a trouvé la solution (8-7, 40e+1). L'ancien joueur de Provence Rugby en est déjà à 9 essais cette saison en 18 apparitions.

Malgré une ouverture du score de Viallard, venu sanctionner une faute de Hamel (3-0, 16e), les Brivistes, souverains dans les airs grâce notamment à Voisin, ont fait parler la puissance de leur paquet d’avants. Avec Lefranc et Tuivuaka dans l’alignement en touche, le maul porté, destructeur, a fait le travail. Issam Hamel a conclu cet effort collectif (3-7, 21e). Bien en place, les Corréziens ont manqué le coche avec beaucoup d’approximations dans la ligne de trois-quarts.

Raffy n’a pas tremblé

Dans un second acte beaucoup plus animé, les équipes ont rendu coup pour coup par l’intermédiaire des buteurs. Viallard a grignoté de l’avance (44e, 54e, 64e, 10-17). Mais Raffy a maintenu les siens dans le match (57e). Et on a beau le rappeler à toutes les journées, les points sont validés uniquement après une bonne sortie de camp.

Sous pression à quelques mètres de son en-but, Viallard a tapé une chandelle en se précipitant. À la réception, la défense landaise n’a pas été en mesure de mettre la pression contre Tuivuaka. Le Fidjien, plutôt discret avant cela, a percé le rideau défensif sur 30 mètres. Repris par Du Plessis, l’ailier a offert un essai à Julien Blanc, tout juste entré en jeu (17-15, 66e).

Dans ce mano a mano, les locaux ont bien cru avoir fait le difficile. À l’image des Brivistes en première période, un maul porté, soutenu par les trois-quarts, a propulsé Samuel Lagrange en terre promise (22-15, 73e). En coin, Canut n’a pas été en mesure d’ajouter deux points. Deux points qui auraient été capitaux pour sa formation.

Grâce à une belle pénaltouche trouvée par Léo Carbonneau, à la suite d’une faute de Lisena dans un maul, la bande à Broncan, dans le désordre, a trouvé les ressources pour s’offrir une balle de match nul. Une nouvelle fois, la lumière est venue de l’international des moins de 20 ans. Placé à l’ouverture, il a trouvé l’intervalle pour marquer en bonne position. À 22 mètres, sur la ligne des 15 mètres, à gauche, Tom Raffy a eu les nerfs solides (22-22, 80e+1).

Le 5 avril prochain, le Stade Montois se rendra sur la pelouse de Valence Romans. Brive enchaînera un deuxième déplacement du côté de Dax.