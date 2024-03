À l’occasion de la 24ème journée de Pro D2, on fait un point sur les effectifs des différents clubs du championnat.

Aurillac

Le point noir reste l’absence du droitier Giorgi Kartvelishvili. Petite alerte cette semaine pour le talonneur Luka Nioradze qui a pris un coup. Une décision sera prise au dernier moment quant à sa participation. Touchés à Rouen, Juun Pieters, Cameron Dodson, AJ Coertzen sont rétablis. Autre bonne nouvelle, le pilier gauche Alexandre Plantier postule à nouveau. Le centre Ofa Manuofetoa devrait lui aussi revenir dans le groupe, tout comme Anderson Neisen.

Provence Rugby

Le centre Atila Septar sera indisponible pendant quatre semaines et devrait réintégrer le groupe pour la réception de Valence-Romans à la fin du mois d’avril. Autre blessure moins grave, celle de l’ailier Adrien Lapègue qui manquera ce déplacement dans le Cantal. Tout comme le pilier Paul Mallez, revenu blessé aux côtes, de son retour au Stade toulousain pendant le Tournoi des 6 Nations. Ce dernier pourrait manquer plusieurs rencontres également. Enfin, l’arrière Mathias Colombet, blessé à Vannes en décembre dernier, risque une opération et pourrait donc ne plus revenir dans le groupe cette saison.

Béziers

Coup dur pour l’ouvreur Romain Uruty, les ligaments croisés sont encore touchés et l’opération était inévitable. Le capitaine Clément Ancely poursuit sa convalescence (fracture côte et apophyse), son retour est envisagé pour la réception de Valence-Romans. Youssef Amrouni (mâchoire), Yvann Lalevée (talon d’Achille) et Yannick Arroyo (épaule) ont terminé leur saison. Thomas Hoarau (épaule) et Otonuku Pauta (genou) postulent à nouveau, tandis que John-Henry Fincham a repris la course cette semaine.

Biarritz

McClintock (rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche) et Morgan (ligaments d’une cheville) ont certainement terminé leur saison. Aliouat (pectoral), Lonca (épaule) et Nutsubidze (cartilage d’un genou) sont toujours absents. Sauveterre suit les phases de son protocole commotion et Hébert (ligament talo-fibulaire antérieur d’une cheville touché) est espéré pour la fin du bloc. Millar, opéré d’une pubalgie, ne rejouera pas cette saison. Kibirige (lésion musculaire) est forfait. David est de retour à l’entraînement mais il ne postule pas. Dyer, Francoz, Soury, Joseph et Jalagonia sont aptes.

Grenoble

Touché à une cheville face à Rouen, le numéro 8 Muarua souffre d’un arrachement ligamentaire, et ne reprendra la course que la semaine prochaine. Le pilier Montagne (opéré du nez) s’entraîne quant à lui avec une protection, mais n’a pas encore reçu le feu vert médical pour la compétition. En revanche, les ouvreurs Davies (adducteurs) et Barthélémy (lombalgie) sont de nouveau aptes, et postulent au même titre que les internationaux revenus des Tournois B et C : les Géorgiens Aptsiauri, Javakhia et Mamaiashvili, les Portugais Madeira et Pinheiro-Ruiz, le Suisse Vial et le U20 Massa.

Soyaux-Angoulême

Assez peu de changements dans l’équipe qui va se déplacer à Grenoble, renforcée par les deux retours d’Hubert Texier (béquille) et Matthys Gratien, qui avait été victime d’une spectaculaire commotion contre Mont-de-Marsan. Précieux dans le combat, le centre Mathis Lafon s’est blessé (postérieur) en fin de rencontre lors du dernier match du bloc précédent et sa saison est terminée. Barka, Kumbirai, Diakité, Beukeboom, Dalton, Enzo Morand-Bruyat, Masibaka, Glénat, Laforgue, Tabualevu, Lestremau sont également indisponibles.

Agen

L’infirmerie lot-et-garonnaise s’est considérablement vidée ces dernières semaines. Devant, Malik Hamadache est toujours à l’arrêt à la suite de son gros K. O reçu contre Valence-Romans. Zak Farrance est également sur la touche, gravement blessé au genou il y a un mois. Même sort pour Harry Sloan. Les deux joueurs ne devraient plus porter le maillot agenais. La bonne nouvelle vient de Kolinio Ramoka. Gravement blessé au genou en novembre, le Fidjien a repris la course cette semaine. Il devrait être prêt pour la reprise de l’entraînement, fin juin ou début juillet.

Rouen

Taylor Gontineac, opéré d’une épaule, ne rejouera pas cette saison, il s’ajoute à la liste des blessés longue durée qui compte déjà Ewan Clément, Soulemane Camara. Pour le reste, tout l’effectif est disponible, ce qui est une bonne nouvelle au vu de ce qui attend le club dans les trois semaines à venir.

Montauban

Plusieurs joueurs feront leur retour face à Dax. Viiga (coude) retrouve sa place alors que Firmin sera sur le banc tout comme Cottin. Au poste de talonneur, Greyling sera au repos touché à la hanche. De son côté Fortunel est toujours en difficulté avec son épaule. Le troisième ligne et joker médical Naeata est lui encore indisponible (genou). Touché à l’ischio, Stéphane Ahmed, quant à lui devra encore patienter avant de retrouver le maillot de l’USM.

Dax

Absent des terrains depuis fin août, suite à une rupture du tendon d’Achille, le talonneur néo-zélandais Elvis Levi était revenu sur les terrains pour le match à Valence-Romans début mars. Il s’est malheureusement blessé au genou à l’entraînement et sera absent au moins quatre semaines. Le centre Théo Dachary souffre encore de son pied. Le deuxième ligne Mattieu Bidau est touché aux adducteurs.

Valence-Romans

Le VRDR n’a pas connu de nouveaux blessés durant les deux semaines sans match. Le troisième ligne Sud-Africain Thembelani Bholi (fracture du plancher orbital) sera encore absent une quinzaine de jours. Le troisième ligne Loan Real ne rejouera pas cette saison (rupture partielle du tendon du pectoral) et s’est fait opérer à Paris en début de semaine, tout comme le talonneur Brice Humbert (fracture de la cheville). C’est aussi probablement le cas du pilier droit Kévin Goze (hernie cervicale). À noter le retour dans le groupe du jeune troisième ligne Adrien Roux.

Nevers

Parmi les absents, quatre font leur retour dans le groupe : Farai Mudariki, Maka Polutele, Jason Fraser et Kylian Jaminet. Lasha Jaiani et Léonard Paris sont eux aussi proches de la feuille de match. Seule ombre au tableau du stage dans le Sud-Est, la blessure de Steven David devrait se traduire en une indisponibilité de plusieurs semaines. Cleopas Kundiona, Aselo Ikahehegi, Senio Toleafoa et Kevin Noah figurent sur une liste de blessés qui s’est raccourcie pendant ces trois semaines de pause.

Vannes

Bonne nouvelle en Bretagne : les bancs de l’infirmerie vannetaise se vident au rythme de l’arrivée des beaux jours. Pour attaquer cet avant-dernier bloc de la saison, les Bretons peuvent compter sur le retour de deux cadres : le demi de mêlée Ruru, directement titularisé et le talonneur Blanchard, qui prendra place sur le banc des remplaçants. Dans la lignée de ses récentes sélections en équipe de France U20, le centre Robin Taccola aura la lourde responsabilité de suppléer Sacha Valleau au centre du terrain. Derrière, l’indéboulonnable Duplenne fait son retour dans le XV de départ au poste d’arrière.

Colomiers

Bézian (cotes) et Marta (sélection puis congés) sont aptes, tout comme Whetton, après sa longue absence. Nu’u, qui a repris ce mardi, vise plutôt le derby contre Agen. Pour Galthié et Dimcheff, ce sera sûrement la semaine d’après pour le déplacement à Brive. Larrieu (coude) en a encore pour un mois environ. La bonne nouvelle vient de Bellemand et Auriac, qui ont repris le travail spécifique.