La course au maintien est plus serrée que jamais. Si la dernière place du Top 14 semble promise à Oyonnax, la treizième synonyme de barrage d'accession n'a pas encore choisi sa victime. Mathieu Acebes et l'Usap se sont donné la chance d'un ballotage favorable en pointant à la onzième marche du championnat, mais attention de ne pas s'endormir avec seulement deux points d'avance sur la zone rouge.

Une bouffée d'oxygène. La 19e journée de championnat a redistribué les cartes en faveur de Perpignan. La victoire des Catalans à Oyonnax (14-15) combinée aux défaites des concurrents au maintien Montpellier (défait 54-7 à Mayol) et Lyon (défait 22-13 à Jean-Bouin) propulse Mathieu Acebes et les siens à la onzième marche du classement. De quoi donner de l'espoir au capitaine des Sang et Or. Au micro de Sud Radio, il affirmait : "On se bat pour essayer d'exister dans ce championnat et surtout de pérenniser ce club qui mérite et qui a toute sa place en Top 14".

L'Usap a gagné le droit d'avoir les cartes en main pour éviter de s'infliger un troisième barrage d'accession en autant de saisons depuis la remontée du club à l'issue de la saison 2020-2021. Si lors des deux dernières éditions du Top 14, les access matchs ont sourit aux Catalans (2021/22 : victoire 16-41 à Mont-de-Marsan ; 2022/23 : victoire 19-33 à Grenoble), Mathieu Acebes refuse de jouer le maintient sur un match couperet : "On a tellement été traumatisé par ces deux access match qui ont été difficiles à vivre. C'est toujours difficile de tout jouer sur un match, de pouvoir tout perdre et seulement gagner le droit de rester en Top 14".

"Perpignan c'est le pire endroit pour jouer au rugby si tu perds"

La ferveur des supporters catalans n'est plus à prouver. Les travées du stade Charles Mathon d'Oyonnax ont vu débarquer plus de 500 Penyes venus pousser derrière leurs hommes à 550 kilomètres de leurs terres pour une victoire cruciale. Ce deuxième déplacement victorieux et la série de sept victoires consécutives à domicile font presque oublier le début de saison compliqué des coéquipiers de Mathieu Acebes, pourtant ce ne fut pas de tout repos : "Il reste sept matchs, on veut se concentrer sur nous et livrer des prestations abouties. On fera les comptes à la fin. Ce qui est sur c'est que l'équipe a montré un gros caractère, on a commencé avec quatre défaites et on a su revenir dans un climat particulier. Je retiendrais toujours ça de Patrick Arletaz qui disait "Perpignan c'est le plus bel endroit pour jouer au rugby si tu gagnes, mais ça peut être le pire si tu perds". Les supporters sont très exigeants et ne laissent rien passer, il faut savoir vivre avec cette pression dans ce club."

L'heure de raccrocher ?

"Je pense que c'est le moment pour moi d'arrêter à l'USAP", réaffirme Mathieu Acebes. L'ailier de 36 ans avait déjà annoncé son départ de la catalogne en fin de saison début mars, mais cette fois le basque laisse planer le doute sur une potentielle retraite sportive : "Ça fait des années que je suis sur le terrain, que je donne mentalement, physiquement et c'est quand même assez éreintant (...). Bien entendu que le rugby ça fait partie de ma vie, c'est ma vie, mais il faut savoir aussi passer à autre chose". De nouveaux défis qui ont toujours étaient bien présents dans le quotidien du joueur : "Je me sens bien dans ma tête, j'ai préparé mon après-carrière. J'ai fait beaucoup de choses pendant ma carrière ce qui m'a permis aujourd'hui d'être bien. Depuis que j'ai 19 ans, je travaille à côté sans rien dire à personne, j'essaye d'avoir un équilibre".

L'homme aux 165 feuilles de matchs avec l'Usap ne ferme pour autant pas la porte au rugby et compte bien finir la saison de la meilleure de façon : "Je n'ai pas dit que je ne resterais pas dans le rugby, je n'ai pas dit que je fermais la porte à autre chose, mais pour le moment dans ma tête, j'ai envie de profiter avec Perpignan, il me reste sept matchs, j'ai envie de prendre tout ce qu'il y a à prendre avec Perpignan. De communier avec les supporters, ma famille, mes amis. Vraiment finir sur une très bonne note avec Perpignan et ça sera la plus belle chose qui peut m'arriver après le reste, je trouverais toujours quelque chose à faire, j'ai encore de l'énergie".

"On m'a donné une mission quand j'ai pris le capitanat, c'était de remonter en Top 14 et de pérenniser le club en top 14"

L'heure est maintenant pour capitaine Acebes de clôturer la mission en maintenant le club en Top 14 à l'issue de la saison régulière sans s'infliger de dernière frayeur.