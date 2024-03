En s’inclinant pour la troisième fois de suite à domicile, les joueurs de l’Ain ont vu leurs chances de maintien considérablement réduites. Ça sent la fin.

Pour toute équipe à la lutte pour le maintien, chaque week-end peut être un tournant dans la saison. Cette 19e journée revêtait une importance cruciale pour Oyonnax : si le club de l’Ain était relégué à dix points de la treizième place, la réception de l’Usap, son premier devancier, et la perspective de cinq réceptions sur les huit dernières journées laissaient entrevoir une lueur d’espoir.

Depuis samedi soir, elle s’est éteinte avec un revers d’un point face au rival sang et or (14-15). À moins de réaliser la plus improbable des remontées sur la fin de saison, le champion de France de Pro D2 2022-2023 va retourner dans l’antichambre de l’élite dans trois mois. Aucun des facteurs ne laisse en tout cas entrevoir ce scénario. Depuis samedi soir, les troupes de Joe El Abd sont reléguées à onze longueurs de la treizième place ; ce samedi, elles se déplaceront sur la pelouse de Rochelais en quête impérieuse d’un maximum de points tandis que les trois formations les devançant au classement (Perpignan, Lyon, Montpellier) évolueront à domicile ; sa dynamique, avec huit matchs sans victoire depuis le début de la nouvelle année et un bilan désormais négatif à la maison (quatre succès, cinq défaites), n’est pas non plus de nature à rassurer ses fidèles supporters.

La projection sur les six derniers rendez-vous ne favorise guère l’optimisme, également : après le déplacement sur la pelouse du double tenant du titre de la Champions Cup, Oyonnax recevra le Racing 92, ira à Castres, se rendra à Pau, accueillera Toulon puis Bayonne avant de finir à Bordeaux-Bègles.

La treizième place, sujet d’intérêt majeur

Quand on sait que presque trois succès séparent à l’heure actuelle Tommy Raynaud et compagnie de la place de barragiste, on prend pleinement conscience de l’ampleur de la tâche et de la difficulté de la mission qui attendent l’actuelle lanterne rouge. Dans le bas de tableau, le principal sujet d’intérêt viendra de la farouche bataille pour éviter la treizième place : avec les succès in extremis de Clermont et de Bayonne, trois équipes se tiennent en trois points : l’Usap, le Lou et le MHR. Le premier qui chutera à domicile se retrouvera en fâcheuse posture. À cet égard, la 20e journée pourrait être un tournant, un énième, en vue du verdict final.

Une certitude : la place de barragiste devrait se décider à un haut niveau cette saison. Les deux dernières saisons, l’Usap avait fixé la barre à 43 unités avant de s’imposer sans coup férir en « access-match ».