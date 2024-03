Touché au coude face à Grenoble en janvier dernier, Tyrone Viiga, troisième ligne et capitaine de l’USM devrait à nouveau fouler la pelouse de Sapiac ce vendredi. Un retour précieux à l’aube d’affronter Dax dans un match crucial pour la lutte au maintien des Montalbanais.

Vous devriez faire votre retour après trois mois d’absence. Comment vous sentez-vous ?

J’ai bien bossé avec le préparateur physique. Après une grosse blessure, on ne se sent jamais à 100 % mais en tout cas je me sens prêt mentalement. Maintenant, on verra sur le terrain (sourire). C’était une période difficile. Ce n’est pas évident d’être éloigné du terrain et quand je ne joue pas, j’estime que je ne peux rien dire car c’est compliqué de corriger ou donner des conseils à ses coéquipiers sans se donner sur le terrain.

Pensez-vous que vous pouvez apporter ce "petit plus" dont l’équipe a besoin pour basculer du bon côté ?

Je crois que ma présence peut déjà être très importante pour l’équipe. Cette fois, je pourrai donner mon avis, aider mes coéquipiers et corriger certaines choses. Il y a aussi de jeunes joueurs qu’il faut accompagner. Je pense que c’est surtout aux anciens de prendre les devants. Dans notre situation, les anciens ont un rôle très important à jouer sur la fin de saison et je pense que c’est aussi eux qui feront la différence. Il faut montrer l’exemple et avoir de bonnes attitudes.

Ce stage de quelques jours au bassin d’Arcachon la semaine dernière était-elle nécessaire ?

Je pense que nous avions tous besoin de ces quelques jours loin de Sapiac et de la pression. Depuis le début de la saison nous manquons de cohésion… Personnellement, je pense que ce stage est arrivé un peu tard, j’aurais aimé que l’on fasse ce stage avant. Mais ça nous a permis de tous nous retrouver et maintenant il faut que nous restions tous soudés pour les sept prochains matchs.

Justement, c’est encore un match crucial qui arrive pour l’USM…

Ce match… Il faut le gagner. Il peut nous faire basculer du bon comme du mauvais côté. Nous faisons notre boulot jour après jour. Mentalement je pense que l’équipe est bien. Nous sommes prêts pour ce match-là. Ce qui va faire la différence c’est ce qu’il va se passer dans la tête. Je pense à Stéphane Munoz qui était dans le top 4 des meilleurs joueurs au niveau des statistiques lors du match contre Biarritz alors que physiquement il n’est pas au mieux avec ses genoux… Si nous étions tous énervés et forts mentalement comme lui, on pourrait gagner tous les matchs. Il faut être plus ambitieux et tous investis de la même façon.

Tyrone Viiga troisième ligne et capitaine de Montauban. Icon Sport

Que pensez-vous de cette équipe de Dax ?

C’est une très belle équipe. Ce n’est pas une équipe qu’il faut négliger au contraire. Ils envoient beaucoup de jeu et ils ont un très bon groupe. Cela se ressent beaucoup sur le terrain. On sent qu’ils sont très soudés. De notre côté, il faut faire le boulot et envoyer du jeu. Envoyer notre jeu. Il faut rester dans notre système et avec les petits détails qui ont pu manquer on gagnera ce match.

Chaque week-end il y a finalement un peu plus de pression. Avez-vous la sensation que cela pèse sur le groupe ?

Il y a beaucoup de pression autour de ce match et des autres, c’est vrai. Mais tout dépend des joueurs. Il faut savoir jouer avec cette pression. Je vais essayer de leur apporter un peu de sérénité.

Êtes-vous inquiet pour la fin de la saison ?

Non, pas du tout. J’ai confiance en mes coéquipiers.