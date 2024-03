Le comité directeur de la LNR a statué hier la désignation du stade Ernest-Wallon à Toulouse comme enceinte recevant les quatre prochaines finales de Pro D2.

Comme annoncé dans les colonnes du Midi Olympique dans son édition du 26 février, les prochaines finales de Pro D2 auront lieu dans le même stade. Le comité directeur de la Ligue Nationale de Rugby, réuni ce lundi, a gravé dans le marbre cette décision, pour les quatre prochaines années.

De plus, si le stade Ernest-Wallon tenait déjà la corde fin février, il a en ce début de semaine été officiellement désigné comme enceinte recevant ce sommet de l'antichambre de l'élite. Le communiqué officiel de la LNR se justifie ainsi : "Le choix [...] s'inscrit dans la logique consistant à installer la finale de Pro D2 comme un événement premium, en l'organisant dans un même stade sur la durée pour déployer une stratégie de développement ambitieuse et créatrice de valeur pour la Pro D2."

Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) réuni ce jour a désigné le stade Ernest-Wallon de Toulouse comme hôte de la finale de PRO D2 pour les 4 prochaines éditions, jusqu'en 2027\ud83d\udcc4\u27a1\ufe0f https://t.co/Rh95yzC6af pic.twitter.com/Ixi9koa6MZ — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) March 25, 2024

La dernière finale opposant Oyonnax à Grenoble avait déjà eu lieu dans le nord toulousain, avec un succès populaire mitigé, en raison de l'éloignement des deux clubs. Toutefois, les sages de la LNR considèrent qu'associer de manière durable cet événement à ce lieu pourra lui permettre un plus grand engouement chaque année. "Toulouse est apparu comme le site le plus équilibré géographiquement en termes de distance et d'accessibilité, avec une forte densité de public susceptible de se mobiliser à proximité, et une culture rugby très forte. Les infrastructures de grande qualité du stade Ernest-Wallon et le soutien du Stade toulousain participeront en outre à faire de la finale de Pro D2 un grand événement."

La finale cette année se déroulera le samedi 8 juin à 17h30.