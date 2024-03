Bien placés pour disputer leur première phase finale de leur histoire, les Provençaux œuvrent en coulisses pour dessiner leur effectif de la saison prochaine. L’ailier champion du monde des moins de 20 ans est tombé d’accord avec les Noirs. D’autres joueurs, à l’instar de Selponi, ont été priés de trouver un nouveau club.

L’arrivée du printemps annonce la bonne odeur des phases finales, mais aussi les grandes manœuvres dans les bureaux. Ambitieux sous l’impulsion du président Denis Philipon, le club de Provence Rugby, qui vise une accession en Top 14 dans les années à venir, vient de conclure un dossier prioritaire.

Selon nos indiscrétions, Léo Drouet (20 ans) va parapher un nouveau bail avec les pensionnaires de Maurice-David. Le gamin du Pic Saint-Loup sera lié pour deux ans de plus avec les Noirs. Arrivé en 2021 en provenance de Montpellier, l’ailier a joué déjà 37 matchs de Pro D2 pour 8 essais inscrits. L’an passé, il a été champion du monde des moins de 20 ans aux côtés notamment de Gazzotti et Depoortère et a même inscrit un essai en finale face à l’Irlande.

Arrivé en cours de saison pour pallier de nombreuses blessures, le fidjien Eto Bainivalu va à nouveau être prêté par Toulouse à Provence Rugby. Il est apparu 11 fois depuis novembre dernier avec le groupe provençal. Ces passages entre Provence Rugby et Toulouse sont facilités par les bonnes relations entre Ugo Mola et Mauricio Reggiardo.

Selponi et Tarel vers la sortie

L’histoire va en revanche s’arrêter pour Enzo Selponi. Après trois saisons dans les Bouches-du-Rhône, l’ouvreur (30 ans), qui a beaucoup joué cette saison (19 apparitions, dont quatre à l’arrière), a été informé qu’il ne sera pas prolongé. L’ex-élément de Grenoble est pour l’heure, selon nos informations, en quête d’un nouveau projet.

Arrivé de Montpelier en même temps que Léo Drouet, Simon Tarel (21 ans) ne va pas connaître le même destin que son ami. Pas dans les plans aixois cette saison (3 apparitions contre 18 l’an passé), l’ancien international des moins de 20 ans ne sera pas prolongé. À la mêlée, la direction provençale se laisse du temps, mais il y aura une recrue pour venir concurrencer Coville et Cazenave.