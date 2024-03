Le duel de bas de tableau a tenu ses promesses avec du jeu, des essais, du suspense et de l’engagement, beaucoup d’engagement.

Les Tops

Loïc Godener

Titularisé en numéro huit, s’est une fois encore comporté en meneur pour emmener dans son sillage tout le pack oyonnaxien récompensé par un premier essai après une touche de pénalité, mais aussi pour inscrire en puissance le deuxième essai aindinois. Sorti peu avant la pause pour un protocole commotion, le troisième ligne allait revenir encore plus déterminé en seconde période.

Gavin Stark

Il a beaucoup et efficacement travaillé en défense, mais, comme à son habitude, il s’est aussi illustré en attaque sur des courses tranchantes. Celle menée en début de rencontre, sur un ballon de récupération, échoua 80 mètres plus loin, près de la ligne catalane. Deux minutes plus tard, Oyonnax profitait de ce retour dans la zone de marque pour inscrire son premier essai.

Alistair Crossdale

Il a fait basculer le match après 53 minutes de jeu, alors qu’Oyonnax menait 14 à 8. Lancé par Acebes, l’ailier catalan s’offrait un slalom dans la défense oyonnaxienne, sur une quarantaine de mètres, pour filer sous les perches inscrire l’essai de la bascule. Il aurait pu doubler la mise un peu plus tard s’il n’avait relâché le ballon dans l’en-but au moment de pointer l’essai en coin.

Joaquin Oviedo

Il s’est retrouvé à la pointe du combat dans l’âpre duel engagé avec les Oyomen. Il a beaucoup plaqué, beaucoup chargé. Son dynamisme et son engagement ont fait des émules dans les rangs catalans.

Les flops

Jake McIntyre

Il aurait pu épargner à son équipe le suspense des dix dernières minutes. Deux fois il se retrouva face aux perches, deux fois il manqua la cible. Son jeu au pied ne fut pas plus efficace sur une pénalité sifflée en faveur des Catalans dans leur camp et qui leur procura une avancé de quelques petits mètres seulement. À sa décharge il dut durant toute la seconde période, après la sortie de Tommaso Allan sur blessure, assumer seul le jeu au pied.

Du côté d’Oyonnax, le flop est collectif. Avec dix-huit pénalités sifflés contre les Oyomen (trois fois plus que contre les Catalans), il y a de quoi partager. Dans cette indiscipline collective qui pesa sur son jeu, Oyonnax peut cibler sa mêlée, sanctionnée à cinq reprises au même motif "bascule sur l’épaule de l’adversaire". Cette faille a également eu pour conséquence un carton jaune qui ne fut pas sans conséquence sur l’équilibre du match.