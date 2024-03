Les Racingmen se sont imposés à l’issue d’un match course-poursuite scellé par une ultime pénalité de Le Garrec alors qu’ils étaient à treize après avoir été réduits à douze. Ibrahim Diallo et Henry Chavancy ont fait le boulot du côté du Racing 92.

Les Tops

Camille Chat

Le talonneur international fut l’auteur d’une première mi-temps de très haut niveau. Une engagement de tous les instants et plus quelques grattages et une présence efficace sur les points chauds. Il a fait honneur à son passé en bleu. Même le carton jeune A nos yeux, le carton jaune reçu après son accrochage avec Levan Chilachava ne ternit pas sa prestation.

Henry Chavancy

Nous retenons de lui un grattage très important en première mi-temps alors que le CO vivait un temps fort et semblait sur le point de faire craquer la défense parisienne. Dans son style direct, il a livré une partie sans brio mais pleine de mérite. Quelle abnégation et quelle présence en défense. Il fut un élément clé de l’exploit.

Henry Chavancy a fait le boulot sur la pelouse de Pierre-Fabre. Icon Sport

Ibrahim Diallo

Il fut un élément essentiel de ce succès si précieux des Franciliens. Un travail de l’ombre au sol, en défense particulièrement en début de rencontre avec quelques cartouches biens senties. Une façon de rappeler que lui aussi a fréquenté la sélection et qu’il n’avait pas volé sa place, même si on ne l’a plus revu après ses premières sélections. Il y a de la concurrence à son poste en France, mais il peut lui faire face.

Tyler Ardron

Il a illuminé le match de sa classe. Le numéro 8 canadien fut fidèle à ce qu’on attendait de lui. Dans un collectif qui n’a pas été dominateur pendant 80 minutes, il a permis au CO de surnager. Il reste l’un des talents les plus méconnus du Top 14, pas à Pierre-Antoine évidemment.

Les flops

Pierre Popelin

L’arrière du CO a bien commencé la partie par un bon 50-22, mais une succession d’erreurs a plombé son match. Une touche non trouvée par exemple et un mauvais choix sur un ballon récupéré en rempli, une remontée de ballon suivi tout de suite d’une passe trop risquée et d’une interception de Naituvi. Le Racing a marqué l’essai d 20 à 6 là-dessus. Il a aussi manqu é une passe au pied vers l’aile gauche à la 68e à un moment crucial. Il a aussi manqué la transformation de l’essai de Fernandez, puis la pénalité de la 78.

Vilimoni Botitu

On a cru en lui quand il est entré à la place de Louis Le Brun à la pause. Mais le centre fidjien, placé à l’ouverture n’a pas offert la meilleure mi-temps de sa carrière au public de Castres. Il n’a pas pesé sur le jeu, pas signé d’exploit décisif même si tout le monde a cru à un essai de sa part, avait-il aplati devant ou sur la ligne ? Les caméras ont montré que c’était plutôt avant. Il a aussi tenté un drop lunaire en fin de partie.

Vilimoni Botitu est entrée à la pause, sans marquer les esprits. Icon Sport - Laurent Frezouls

Max Spring

On attendait mieux de l’arrière du Racing. Il s’est fait pénaliser pour être parti devant un coup de pied. Il a aussi manqué quelques passes. Il n’était pas tout à fait sans son assiette, même sur les quelques ballons offensifs qu’il a touchés près de la ligne adverse.