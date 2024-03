Deux victoires bonifiées et une arrivée tonitruante dans le top 6 : le Stade rochelais semble avoir lancé sa saison au meilleur des moments. Il ne manque plus qu’un gros résultat à l’extérieur pour la bande à Grégory Alldritt. Cela tombe bien, les Rochelais se déplacent à Jean-Dauger, forteresse imprenable en championnat depuis 2022.

Si certains supporters bayonnais espéraient voir La Rochelle faire l’impasse pour le déplacement sur la côte basque, c’est manqué. Avec Colombe, Boudehent et Alldritt titulaires, Ronan O’Gara et son staff ont envoyé un premier message. Lequel, mon capitaine ? Eh bien que les Maritimes ont soif de conquêtes. Pas n’importe lesquelles, la flotte entière bayonnaise dirigée avec parcimonie par Grégory Patat. L’Aviron a parfois tangué ces dernières années, fut touchée en Coupe d’Europe ou loin de ses bases lors de la délocalisation face à Pau, mais à Jean-Dauger, l’embarcation des Bleu et Blanc reste invulnérables depuis le 21 janvier 2022 et un match de Pro D2 face à Grenoble.

Le moment de faire un gros coup ? L’entraîneur des avants Romain Carmignani y croit dur comme fer. "On sent que ce groupe a repris le projet en main. C’est maintenant que ça se joue. On veut que nos garçons soient responsables, et ils ont envie de gagner. On a tous envie de gagner. La période y est propice, on arrive début avril, les phases finales de Coupe d’Europe sont dans trois semaines, le championnat lance son sprint final. Je sens que ça a basculé. […] Maintenant que notre effectif est au complet, il y a une prise de conscience des joueurs."

On n’a pas trop parlé de leur invincibilité

À Bayonne samedi soir, il manquera encore quelques fidèles soldats. Tawera Kerr-Barlow (commotionné face à Paris), Levani Botia (touché aux cotes) et Uini Atonio sont au repos. Le numéro 9 et le troisième ligne ont beaucoup joué avec le Stade, le pilier droit avec le XV de France et les trois trentenaires doivent aussi recharger les batteries avant les futures échéances importantes du club. Jonathan Danty est encore suspendu. Reda Wardi, Pierre Bourgarit et Will Skelton sont eux toujours blessés, même si l’Australien "devrait montrer prochainement le bout de son nez" d’après "Carmi". Il n’en reste pas moins qu’avec le retour des trois internationaux dans un groupe en pleine confiance grâce aux deux dernières performances à domicile, la perspective de s’imposer à Bayonne n’est pas du tout farfelue.

Romain Carmignani, entraîneur des avants rochelais. Icon Sport

À l’extérieur cette saison, les Maritimes ont parfois échoué de peu (Clermont, Oyonnax, Stade français, Toulon) et il n’a manqué d’une certaine constance dans la performance pour voir plus haut. "Nous sommes en train de trouver cette constance sur quatre-vingts minutes. On s’est retrouvé dès dimanche soir après une semaine de vacances pour débuter notre semaine. J’estime que nous avons beaucoup appris de nos échecs, il y a eu beaucoup de remises en question. […] À Bayonne, l’ambiance va être belle, il y a un public particulier qui ressemble beaucoup au nôtre. Mais on n’a pas trop parlé de leur invincibilité. Nous avons regardé ce que nous, nous pouvions corriger et améliorer."

En plus du gros match qui attend les Jaune et Noir, du test majuscule pour l’une des meilleures défenses du championnat, il y aura aussi un parfum de retrouvailles dans l’air entre la bande à Paul Boudehent et le troisième ligne Rémi Bourdeau, qui débutera sur le banc. "Je suis content de jouer contre lui, confiait cette semaine l’international français en conférence de presse. Disons que quand on se voit, les souvenirs et les moments remontent à la surface. Ça sera forcément particulier." Et à l’ancien joueur de La Rochelle – qui a passé cinq ans sur la côte atlantique et y a soulevé deux Coupes d’Europe - de le savoir pertinemment : quand vient le début du printemps, les Rochelais deviennent durs au mal.