Pas conservé par la Section paloise, le pilier droit Nicolas Corato rejoindra le Castres olympique cet été, où un contrat de trois ans l’attend.

Après sept ans passés dans le Béarn et plus de cent matchs joués avec la Section paloise, Nicolas Corato va changer d’air cet été. Selon nos informations, le solide pilier droit (1m84, 123 kg) a récemment donné son accord au Castres olympique, où un contrat pour les trois prochaines saisons l’attend.

Plusieurs échanges, aussi, avec Montpellier

Dès début janvier, nous évoquions, dans nos colonnes, l’intérêt du CO pour le pilier passé par Auch, mais son nom avait aussi circulé dans l’Hérault, puisqu’il avait eu plusieurs échanges avec Montpellier. Cependant, le club présidé par Pierre-Yves Revol avait une longueur d’avance.

Au CO, Corato (26 ans) entrera donc dans la rotation au poste de pilier droit avec l’anglais Will Collier, Wilfrid Hounkpatin et Levan Chilachava. Toujours à droite de la mêlée, Aurélien Azar (29 ans) est sous contrat (il a prolongé jusqu’en 2026), mais il est en manque de temps de jeu. L’ancien joueur de Carcassonne n’a disputé que trois matchs de championnat cette saison (0 titularisation). S’il trouve une écurie capable de lui proposer plus de temps de jeu, il pourrait avoir une porte de sortie.