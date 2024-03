La 18ème journée de Top 14 se tiendra ce week-end avec, une fois encore, des matchs capitaux pour la suite de la saison. La Rochelle doit confirmer son regain de forme alors que Clermont et le Racing 92 sont dans l'obligation de réagir.

Les belles promesses rochelaises vont-elles se prolonger ? Après leur large victoire face à Clermont, les Maritimes ont retrouvé leurs principales forces et s'avancent face à des Parisiens toujours invaincus en 2024. La rencontre promet d'être âpre entre deux prétendants aux phases finales et le sort de la partie ne pourrait se dessiner que dans les ultimes minutes. Devant leur public, les coéquipiers de Brice Dulin devraient malgré tout faire tomber le Stade français.

Notre prono : victoire de La Rochelle, bonus défensif pour le Stade français

Autre ambiance à Marcel-Michelin. Après trois défaites d'affilée, Clermont doit impérativement réagir pour ne pas être largué dans le top 6 et regarder davantage vers le bas. À huit points de la treizième place, les Oyonnaxiens sont quasiment dos au mur et se déplaceront en Auvergne sans aucune ambition que la gagne pour revenir sur les talons de Montpellier et Perpignan.

Notre prono : victoire de Clermont

Dans le Rhône, Lyon joue un nouveau match capital pour s'éloigner de la zone rouge. Balayés par Bayonne la semaine passée, les coéquipiers de Baptiste Couilloud reçoivent un Castres olympique ambitieux, et soucieux de s'installer dans le top 6. Les deux équipes sont en quête de points avec des objectifs bien différents et la rencontre promet d'être acharnée jusqu'au bout.

Notre prono : victoire de Lyon, bonus défensif pour Castres

Toujours dans le bas de classement, le MHR cherchera à enchaîner une quatrième victoire de suite. En grande forme ces dernières semaines, les protégés de Patrice Collazo possèdent deux points d'avance sur le barragiste perpignanais et ne comptent pas retomber dans leurs travers. L'UBB, elle, se déplacera une nouvelle fois sans la grande majorité de ses internationaux et tentera de faire un gros coup, comme elle avait su le faire à Toulon.

Notre prono : victoire de Montpellier

Le sud-ouest sera en ébullition ce week-end avec un beau duel entre Basques et Béarnais. Défaits à Paris, les Palois chercheront à revenir dans le top 6 devant leur public en recevant une équipe bayonnaise toujours muette à l'extérieur mais qui a certainement coché ce derby au stade du Hameau. Un affrontement qui sent la poudre et qui devrait faire des étincelles jusque dans les derniers instants de la rencontre.

Notre prono : victoire de Pau, bonus défensif pour Bayonne

Les Catalans sont attendus dans leur antre d'Aimé-Giral après leur lourd revers concédé à Toulon la semaine passée. Les hommes de Franck Azéma savent qu'ils devront encore être intraitables à domicile pour sortir de la zone rouge, mais le Stade toulousain a prouvé que sa profondeur d'effectif n'était pas un problème, même pendant les doublons. Pour l'un des classiques du championnat, la jeune garde d'Ugo Mola pourrait à nouveau surprendre en terre catalane.

Notre prono : victoire de Toulouse, bonus défensif pour Perpignan

L'affiche du dimanche soir oppose deux clubs en méforme ces dernières semaines. Si le RCT a redressé la barre face à l'Usap, le Racing continue de plonger avec cinq défaites d'affilée et devra impérativement retrouver le sourire dans son arena. Déjà battus par Toulouse, Montpellier et le Stade français à domicile, les Franciliens veulent stopper l'hémorragie.

Notre prono : victoire du Racing 92