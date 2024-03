Pro D2 - Duel en bas de tableau, ce Soyaux-Angoulême - Valence-Romans s'annonçait disputé. Il l'a été. À l'heure de jeu, un numéro du duo Ayarza-Mau concrétise toutefois la domination charentaise et permet le break. Les locaux peuvent alors croire à un succès bonifié. Mais les Damiers viennent leur ôter celui-ci via un essai sur ballon porté sur la sirène. Avec ce succès 18-8, les Angoumoisins reviennent à hauteur de leurs adversaires du jour au classement (ex aequo avec Biarritz à la 12e place). La lutte pour le maintien s'annonce âpre et disputée jusqu'au bout !

Sous la pluie, le bras de fer entre Soyaux-Angoulême et Valence-Romans a d'abord été très disputé. Mais un éclair du duo Inaki Ayarza - Ledua Mau, pour un essai du second nommé, est venu concrétiser la domination charentaise et faire complètement basculer cette partie à l'avantage du SA XV. Pour un succès 18-8.

Du vent, de la pluie et une bataille pour le maintien entre le SA XV (14e avant ce match) et le VRDR (12e), cette rencontre ramenait quelques mois plus tôt. À l'aller, les Damiers l'avaient emporté 6 à 0 dans des conditions du même tonneau. Mais cette fois-ci, il y a eu des essais entre Charentais et Drômois. Les locaux squattent tout d'abord le camp adverse pendant le premier acte. Vent dans le dos, les joueurs du SA XV multiplient les offensives vers la ligne d'en-but du VRDR. Mais soit il manque d'un soupçon de précision - comme sur cette passe au pied de Ben Botica vers Inaki Ayarza (3e) - soit ils butent sur une solide défense adverse. Les locaux trouvent toutefois le chemin de l'en-but grâce à un pilonnage en règle signé Sikeli Nabou, pour le premier essai de la partie (20e). Le score reste étriqué, Valence-Romans glane des pénalités notamment en mêlée. Lucas Méret rapproche même son équipe au tableau d'affichage sur pénalité (5-3, 50e). Mais le bras de fer finit par tourner à l'avantage des Angoumoisins. Après une pénalité de Ben Botica (56e), les locaux vont faire un break dans cette partie. L'action part pourtant d'un ballon sous pression, poussé à terre par l'ouvreur des Violets vers ses 22 mètres. Le Chilien Inaki Ayarza ramasse l'ovale et d'une situation délicate, va la bonifier. Il casse plusieurs plaquages et progresse sur le côté gauche du terrain. Il retrouve son compère Ledua Mau qui l'imite en éliminant plusieurs adversaires pour boucler victorieusement (13-3, 61e). Cet essai permet au SA XV de faire un break décisif dans cette partie. Dans les travées, on se met même à imaginer un premier bonus offensif cette saison.

Pas de bonus offensif pour Soyaux-Angoulême

Les Angoumoisins font ce qu'il faut pour s'en emparer virtuellement. Une offensive collective avec une longue passe vers Mathis Lafon voit sa course tranchante être stoppée tout près de l'en-but... mais être finalement conclu en force par Yan Kitwanga (18-3, 70e). Les Charentais tiennent le bon bout mais les Drômois ne vont pas lâcher. Ils remontent d'abord tout le terrain et jouent une dernière pénalité en touche. La suite? Un ballon porté d'école où l'ovale file des mains d'Anthony Aléo pour Cyril Deligny qui plonge vers l'en-but au cœur d'un amas de joueur. L'essai est validé, le point de bonus offensif charentais vient de s'envoler. Soyaux-Angoulême s'impose donc finalement 18-8 et se retrouve désormais à la 12e place ex aequo avec Biarritz et... Valence-Romans. Surtout, les Charentais ont désormais 3 points d'avance sur la zone rouge, où l'on trouve notamment Montauban à la 15e place. Lors de la prochaine journée disputée à la fin du mois, Soyaux-Angoulême se déplacera à Grenoble, tandis que Valence-Romans recevra Nevers.