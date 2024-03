Alors que Perpignan a officialisé sa venue mercredi, Antoine Aucagne (23 ans) nous a expliqué les raisons de cette destination, tout en saluant ces belles années à Aurillac. Club avec qui il espère une fin de saison ornée de phase finale pour partir sur une bonne note.

Perpignan a officialisé hier votre arrivée à la fin de la saison pour trois ans, jusqu’en juin 2027. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez pris cette décision ?

Les premiers contacts que j'avais eu avec un club de Top 14, c'était avec le LOU. Après, j’en ai eu assez rapidement aussi avec Perpignan. En tout, j'ai rencontré trois clubs de Top 14, qui se sont vraiment intéressés à moi et le troisième, c'était Montpellier. J'ai hésité entre le projet de Lyon et de Perpignan. Ce qui a fait la différence en faveur de Perpignan, c'est l'historique du club et les supporters. Il y a vraiment une ferveur importante à Aimé-Giral. Sportivement aussi, j’ai adhéré au projet présenté par Franck Azéma, David Marty et le staff.

C’est à dire ?

Ils veulent remettre le club sur le devant de la scène et ça m'a attiré. Franck Azéma m'a expliqué ce qu’il voulait mettre en place, ses idées, ses principes de jeu. Parmi les matchs que je regarde, ils proposent un jeu tourné vers l’attaque et ça me plaît. Son envie aussi de s’appuyer sur des jeunes joueurs venant de Pro D2 et qui ont encore une marge de progression a compté dans ma décision.

Vous vous retrouvez dans l’ADN de l’Usap cette saison ?

J’aime le style de jeu mis en place par le staff. Je trouve que ça peut correspondre à mes qualités, à ce que j'aime faire sur le terrain. C'est une des équipes qui adore jouer même s'ils sont dans une position délicate au classement. Ils osent et ça m'a plu. Les derniers matchs à Aimé-Giral, quand ils ont battu La Rochelle et Bayonne, on sentait vraiment une fusion entre les joueurs et les supporters. Venir me greffer à ce projet, c'était une opportunité à saisir.

Avez-vous des attaches particulières avec le club ou ce sera le début de votre histoire commune ?

Pas spécialement non. Perpignan a toujours été, quand j'étais jeune, un club historique qui jouait le haut de tableau. Ils ont fait plusieurs finales au début des années 2010 mais, c'était plus sur le projet actuel et tout ce qui se passe autour. Il va y avoir un nouveau centre d’entraînement aussi. On sent vraiment un club qui a envie de se développer et qui a envie de retrouver le haut du tableau ou du moins de se pérenniser en Top 14.

L'aventure avec Aurillac n'est pas encore terminée, loin de là, avec la fin de saison qu'il vous reste à jouer. Mais qu’est-ce que vous retiendrez de cette longue aventure aurillacoise, qui a été une grosse partie de votre vie sportive ?

De ma vie tout court même ! J’ai calculé, ça fait un tiers de ma vie que je suis à Aurillac. C'est ici que j'ai évolué en tant que joueur mais aussi en tant qu'homme. Je suis arrivé, j'étais adolescent, j'avais seize ans. Aujourd'hui, j’en ai 23 ans. C'est un club qui m'a donné la possibilité de d'évoluer à haut niveau et devenir professionnel. C'était un rêve et ce club m'a donné ma chance. Mon meilleur souvenir ? Le titre en espoir restera un grand moment de mon passage ici. Comme toutes les rencontres que j'ai pu faire. Que ce soit les joueurs, les coachs qui m'ont encadré depuis les Crabos jusqu'à maintenant, ou même même les dirigeants. J'étais reparti à Vichy jouer un an, je suis revenu de Fédérale 2 et ils m'ont donné cette chance. Pour tout cela, je suis reconnaissant envers le club.