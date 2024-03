L'affiche officielle des Jeux olympiques de Paris 2024 a été publiée ce lundi. Dessinée par Ugo Gattoni, cette fresque très graphique regroupe en réalité deux affiches, celles des JO et des Jeux paralympiques.

"Une image vaut mille mots". Sur tous les réseaux sociaux, les comptes des Jeux olympiques de Paris 2024 ont dévoilé l'affiche officielle de la prochaine grand-messe du sport mondial. À travers une gigantesque fresque extrêmement détaillée, cette affiche regroupe en réalité deux événements, celle des JO et des Jeux paralympiques. Ugo Gattoni, le créateur de l'affiche, a notamment choisi de représenter les monuments les plus iconiques de la capitale française (Tour Eiffel, Invalides, Arc de Triomphe...) au milieu d'un subtil jeu pour le grand public. À l'instar du livre "où est Charlie ?" où le lecteur doit repérer le fameux personnage rouge et blanc, l'affiche des JO de Paris 2024 cache huit "Phryges", des bonnets phrygiens rouges, les mascottes de cette édition.

Ce ne sont pas d’un côté les Jeux olympiques et de l’autre les paralympiques

Avec plus de 2 000 heures de travail à la main, et autant d'hommes que de femmes présents sur le dessin, l'affiche des Jeux résulte d'une volonté certaine d'inclusion. "L’idée pour ces Jeux était de raconter une histoire totale, celle de Paris 2024, explique Joachim Roncin, le responsable du Design à Paris 2024 dans les colonnes du Parisien. Ce ne sont pas d’un côté les Jeux olympiques et de l’autre les paralympiques, mais deux événements qui se complètent et se rassemblent. Avec Ugo Gattoni, nous avons eu envie de réaliser une sorte de zapping visuel de l’édition des Jeux de 2024. Il n’y a rien de plus beau que de sortir le sport d’une enceinte sportive".