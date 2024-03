Présent dans la salle de presse de Deflandre après le convaincant succès du Stade rochelais dimanche soir face à Clermont (42-3), en clôture de la 17e journée de Top 14, le deuxième-ligne maritime Rémi Picquette est apparu soulagé. Comme l’ensemble d’un groupe en proie au doute avant ce duel à fort enjeu.

Cette large victoire permet-elle de gommer les doutes nés des deux derniers déplacements à vide à Lyon puis Perpignan ?

Elle fait du bien. On s’était mis à bien travailler depuis quelques semaines et ça fait du bien que ça paye enfin sur le terrain, que l’on arrive à montrer les choses mises en place à l’entraînement. Ça fait vraiment du bien à la tête.

Il était question dans la semaine de votre bilan offensif, La Rochelle étant l’équipe du Top 14 ayant inscrit le moins d’essais en seize journées. Cela a-t-il "piqué" le groupe ?

On n’a même pas parlé de ça. Ni regardé. On est restés concentrés sur nous, sur ce qu’on fait, pour mettre en place le jeu qu’il fallait pour battre cette équipe de Clermont, vaillante et dure au contact. On a bien travaillé avec les coachs et entre nous. C’est bien que ça paye.

Comment expliquez-vous ce décalage entre votre prestation contre Clermont et vos deux précédentes sorties ? L’effet "Deflandre" ?

On a mis autre chose. L’effet Deflandre, on le connaît, il est puissant, ça fait du bien d’avoir ces supporters derrière nous. Mais la grande différence est venue de nous-mêmes. On a mis de la volonté, du contact, du combat. Ce soir (dimanche), les détails étaient quasiment tous de notre côté, c’est important.

Le manque de confiance évoqué dans la semaine de préparation par vos coéquipiers ne s’est pas ressenti…

On a bien attaqué le match donc, forcément, on tentait des choses. Même trop, parfois. Comme ces ballons tombés sur des passes où il aurait fallu garder le ballon. Voilà des détails à travailler à l’entraînement. Pour la confiance, ça fait du bien. On tente plus de choses, on se sent beaucoup mieux dans notre jeu. C’est bien de pouvoir retranscrire en match ce que l’on fait à l’entraînement. Devant un public comme ça, en mettre 40, ça fait du bien…

L’absence régulière des cadres considérés comme "gros porteurs" fait beaucoup parler depuis plusieurs mois. L’effectif actuel a montré qu’il pouvait lui aussi faire des différences…

On avait tous à prouver ce que l’on sait faire. C’était important de le montrer. Comme on ne dispose pas de tous nos joueurs et que l’on est considéré comme une équipe remaniée - une équipe "bis" voire une "équipe C" -, c’était bien de montrer aux supporters que leur soutien et tout ce que l’on travaille à l’entraînement peut porter ses fruits, même avec une équipe remaniée.

Le bonus offensif apparaît naturellement comme la cerise sur le gâteau…

On s’était dit qu’il fallait attaquer à fond. Ce match-là pouvait être décisif dans le fait de regarder derrière ou devant, au classement. Les cinq points nous rapprochent un peu plus de la sixième place. C’est vraiment une bonne chose. Tout le monde est très heureux de ça.

Maintenant se profile la réception du Stade Français, dès samedi (15 heures)…

Très, très grosse équipe. On regarde leurs matchs depuis le début de saison, ils sont très performants. Il ne va pas falloir se reposer sur cette victoire à cinq points pour recevoir le Stade Français.