La Rochelle a livré l'une de ses plus belles prestations de sa saison face à une équipe clermontoise complètement absente des débats. Brice Dulin a réalisé une partie exceptionnelle, tandis que Sowakula s'est montré très décevant.

Les tops

Judicaël Cancoriet

Judicaël Cancoriet n'est Rochelais que depuis l'été dernier, et pourtant, le troisième ligne donne l'impression d'être sur les bords de l'Atlantique depuis des années. Maritime le plus utilisé par le staff, capitaine en l'absence de Grégory Alldritt, l'ancien de Clermont a rendu une nouvelle copie pleine face à ses anciens coéquipiers. Beaucoup d'activité pour lui, et le premier essai de son équipe après un magnifique travail de Seuteni et de son compère Tanga.

Brice Dulin

On devrait tous avoir un Brice Dulin dans nos vies. Serein, classe, précis, entreprenant, le temps ne semble pas avoir d'impact sur l'arrière rochelais. "On est en train de gagner la bataille du jeu au pied et ça c'est important", confiait un Sébastien Boboul très lucide en début de partie au micro de Canal +. Christophe Urios faisait le même constat, et c'est en partie grâce au pied en or du Rochelais que le "Stade" a construit ce succès crucial pour la suite de la saison.

Georges-Henri Colombe

Convoqué par Fabien Galthié pour préparer le quatrième match du Tournoi des 6 Nations avec l'équipe de France, le pilier droit de La Rochelle avait sans doute envie de prouver. Colombe s'est démultiplié sur la pelouse de Marcel-Deflandre et a beaucoup proposé de solutions en faisant parler sa puissance habituelle. C'est d'ailleurs dans son style caractéristique qu'il a inscrit son essai, avec, à noter, de bonnes mains pour aplatir sans commettre d'en-avant. Dommage qu'il ne lève pas la tête sur sa belle percée dans la défense, mais ça n'enlève en rien à son match, de très bonne qualité. Un beau message envoyé à Fabien Galthié juste avant de rejoindre Marcoussis.

Colombe, ici appelé par Teddy Thomas, n'a pas eu la lucidité de transmettre à son ailier. Mais le pilier droit a réalisé une bonne partie avant de rejoindre les Bleus. Icon Sport - Eddy Lemaistre

Yoan Tanga Mangene

Paul Boudehent et Greg Alldritt absents, aucun problème pour La Rochelle, qui a décidément un réservoir exceptionnel au poste de troisième ligne avec Cancoriet, Botia et donc Tanga, mais aussi Jegou et Haddad. Le numéro 8 termine la rencontre avec plus de 30 mètres gagnés et 4 défenseurs battus, des statistiques qui illustrent bien sa grosse activité du soir.

Les flops

Pita Gus Sowakula

Match très compliqué pour l'ancien numéro 8 des Chiefs. Fritz Lee absent, le Néo-Zélandais avait la lourde tâche de prendre la relève et face à la troisième ligne rochelaise, brillante ce dimanche soir, il a failli à sa mission. Beaucoup de choix approximatifs, un carton jaune pour un plaquage dangereux, bref une rencontre à oublier pour Sowakula, et globalement pour l'ASM.

Folau Fainga'a

L'alignement clermontois a rencontré d'immenses difficultés à Deflandre, et il était presque impossible de ne pas voir l'Australien dans les flops de cette rencontre. Même si Thomas Lavault a parfaitement lu plusieurs fois les annonces adverses, et que son remplaçant n'a pas été plus en réussite, Fainga'a n'est pas étranger à cette faillite. Également pénalisé en mêlée, et pas très actif dans le jeu. Deux plaquages manqués.

Baptiste Jauneau

Le jeune demi de mêlée a souffert de la comparaison avec son vis-à-vis Tawera Kerr-Barlow. Il n'a pas été aidé par un paquet d'avants dominé, certes, mais on aurait aimé le voir plus à l'initiative, montrer le chemin avec une fulgurance dont il a le secret. Son jeu au pied n'a pas permis à l'ASM de mettre la pression à La Rochelle, mais là-dessus, aussi, il n'est pas le seul fautif.

Joris Jurand

Utilisé pour la première fois de la saison à l'arrière, Joris Jurand a été en difficulté dans cette rencontre. Si en face, Brice Dulin a brillé en quadrillant le terrain avec brio, ce ne fut pas le cas du numéro 15 clermontois. Il perd, en plus, son un contre un face à Teddy Thomas qui entraîne le deuxième essai rochelais inscrit par Jules Favre. Sur les rares ballons qu'il a eu à négocier, il a bien été surveillé par la défense rochelaise.