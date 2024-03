Au cours d’une réunion qui s’est déroulée cet après-midi au stade Aguiléra, le président du BOPB a officialisé, auprès de ses joueurs, son départ.

Ce lundi, en début d’après-midi, le président du Biarritz olympique avait, comme indiqué par nos confrères de Sud Ouest, décidé de réunir ses joueurs pour faire le point sur la situation de son club. Selon nos informations, pendant cette réunion qui s’est déroulée au stade Aguiléra, Jean-Baptiste Aldigé a pris la parole pour officialiser ce que les joueurs savaient déjà, à savoir que Louis-Vincent Gave et lui-même ne seraient plus à la tête du club basque la saison prochaine.

Le départ des propriétaires du Biarritz olympique, depuis 2018, pourrait même avoir lieu plus tôt, si des repreneurs, pour assurer la suite, toquaient à la porte dans les jours ou semaines à venir.

Les joueurs ont été "rassurés"

Les joueurs, relativement inquiets au sujet de leur avenir à très court terme et un possible départ imminent ont été quelque peu rassurés par la prise de parole de leur président. Jusqu’ici, tous les salaires ont été réglés et la direction du BOPB travaille, aujourd’hui, pour pouvoir assurer le paiement desdits salaires tant que le club rouge et blanc sera sous sa responsabilité.