Le trois-quarts centre de l’Union Bordeaux-Bègles, Nicolas Depoortere a réussi un incroyable doublé pour permettre à son équipe de s’imposer face au Racing 92 (21-5) avec notamment un essai de 80 mètres en fin de rencontre. Déjà décisif sur la pelouse de Toulon début février, il confirme sa montée en puissance.

Quelle analyse faites-vous de ce match qui a longtemps été serré ?

Nous avions prévu ce genre de match dans la semaine. On savait que ça serait très dur en raison des conditions mais aussi parce que le Racing a une très belle défense. En première mi-temps, nous n’avons pas réussi à passer. Ça s’est décanté en seconde période. Nous avons respecté notre plan de jeu et nous avons gagné. C’est le principal. Cette victoire nous fait beaucoup de bien car nous étions sur deux revers à Chaban et une belle défaite à Castres. Ça fait plaisir de retrouver le sourire et la victoire.

Il était difficile de lancer le jeu pour les deux équipes ce soir, avec notamment une défaillance en touche pour les deux équipes…

Bien sûr. C’était difficile en raison des conditions climatiques, mais je trouve que nos gros ont bien réagi. Ils ont fait un très gros match et on ne peut que les remercier. Le terrain était très humide et le ballon était très glissant. Ce n’était pas les meilleures conditions.

Qu’avez-vous ressenti sur vos deux essais ?

Sur le premier essai, je vois que je suis tout seul. Je passe entre les deux défenseurs et j’arrive à aplatir. Sur le deuxième essai, je vois que Tevita réalise un gros boulot et il arrive à passer les bras. Je vois une grande ligne droite devant moi alors je donne tout pour aller jusqu’au bout. À un moment, je vois que ça se resserre mais j’ai continué à courir. C’était une longue course.

Vous aviez été sevrés de ballon jusqu’à ce premier essai. Était-ce frustrant ?

Nous avions ciblé le jeu au pied. Nous avions vu que dans ces conditions, ça serait difficile pour l’arrière et les ailiers d’attraper le ballon. C’était le jeu que nous voulions mettre en place. Nous n’avons pas trop touché le ballon derrière mais nous étions présents dans les duels aériens. Nous avons respecté ce cadre et ça s’est plutôt bien passé pour nous. Il n’y a aucune frustration.

Votre défense a aussi été déterminante ce soir. Est-ce le gros point de satisfaction ?

On s’était troué sur beaucoup de choses à Castres et notamment en défense. On a répondu présent dans ce secteur ce soir. C’est une bonne chose de faite et on va essayer de continuer dans ce sens lors des prochains matchs.

Comment vivez-vous cette période avec les allers-retours à Marcoussis ?

C’est un rêve de gosse d’atteindre cette équipe de France donc ce n’est que du plaisir même si c’est un peu fatigant. Mais ça fait partie de l’apprentissage et je m’accroche pour réussir dans l’avenir.

Est-ce un beau message envoyé ce soir ?

J’essaie de donner le meilleur tous les week-ends, que ce soit avec l’UBB ou quand je suis avec le XV de France. On verra ce qui va se passer.