Après les compositions probables ce jeudi soir, découvrez, grâce à la rédaction Midi Olympique, le point sur les infirmeries de tous les effectifs de Top 14, juste avant le début de la 17ème journée du championnat.

Toulouse

Willis, forfait contre Oyonnax et Clermont, est de retour, comme Graou et Ahki qui étaient ménagés en Auvergne. Boubila a aussi repris. Flament (pied) et Meafou (genou) postulent. Chocobares (ischios-jambiers) devait se tester dans la semaine. Kinghorn et Capuozzo et Lebel sont disponibles. Placines est sérieusement touché au genou et Laulala (rupture du tendon d’Achille) a été opéré. Ntamack (genou) a participé à des ateliers avec le groupe, mais sans contact. Dupont et Épée sont avec France 7. Baille, Marchand, Mauvaka, Aldegheri, Cros, Roumat et Ramos sont protégés par le staff des Bleus. Jelonch (genou) et Delibes (épaule) sont en rééducation.

Castres

Victimes de commotions contre Bordeaux, Santiago Arata et Tyler Ardron ne participeront pas au match contre le Stade toulousain. Levan Chilachava, touché à une épaule, est également indisponible tout comme Geoffrey Palis (lésion au ménisque du genou gauche), absent pour plusieurs semaines. Il rejoint à l’infirmerie Martin Laveau et Julien Dumora qui sont en phase de rééducation.

Bayonne

Pascal Cotet, opéré des cervicales, ne reviendra pas. Il en a terminé avec cette saison. Yoan Orabé, syndrome des loges à un mollet, a également été opéré. Il faut compter six à huit semaines d’absence. Sireli Maqala, opéré de la cheville, est absent pendant trois mois. Lucas Paulos, fracture de l’os zygomatique, a repris l’entraînement. Trois semaines lui seront nécessaires pour revenir. Reece Hodge et Peyo Muscarditz ont repris l’entraînement normal. Guillaume Rouet, coup à un genou, est trop juste pour pouvoir tenir sa place. Luke Tagi, touché au ligament latéral interne d’un genou, doit passer des examens complémentaires. Konstantine Mikautadze, rétabli, est en sélection avec la Géorgie.

Lyon

Bamba, Géraci, Botha, Cretin, Gouzou, Doussain, Radradra et Regard sont blessés. Tchaptchet (commotion) et Rattez (béquille à un mollet) ont rejoint cette liste à l’issue du match face à Oyonnax. Devisme, Saghinadze et Taufua sont en reprise. Côté internationaux, Sébastien Taofifenua est sur la liste des joueurs « protégés » du XV de France et ne jouera donc pas à Bayonne. Son frère Romain Taofifenua ainsi que les Italiens M. Page Relo et M. Ioane postulent après avoir repris l’entraînement collectif ce jeudi. Davit Niniashvili est sélectionné avec la Géorgie. Enfin, Ethan Dumortier, qui était initialement prévu dans le groupe lyonnais, devra patienter pour son retour dans le groupe lyonnais.

Oyonnax

La troisième ligne oyonnaxienne est fortement impactée par les blessures. Si Kevin Lebreton a retrouvé le groupe, Wandrille Picault et Filimo Taofifenua ont dû subir des interventions chirurgicales ce mercredi, le premier pour une rupture du tendon d’Achille, le second suite à une blessure à l’épaule. Pour tous deux la saison est terminée. Sur la liste des absents figurent aussi le pilier Ali Oz (ischios), les deuxième ligne Kevin Kornath (hernie discale), Victor Lebas (poignet), l’ouvreur Jules Soulan (cheville), l’arrière Darren Sweetnam (commotion). Les centres Chris Farrell et Léo Treilles vont pouvoir reprendre l’entraînement.

Montpellier

Initialement suspendu quatre semaines, le deuxième ligne tricolore Paul Willemse a suivi le « Coaching Intervention Program » (CIP) qui lui a permis de réduire sa sanction d’une semaine. Le deuxième ligne des Bleus pourra donc reprendre la compétition dès cette semaine en club. Un retour qui, s’il est acté, sera suivi de près par le staff du XV de France qui devra choisir s’il convoque ou non Willemse pour le déplacement au pays de Galles la semaine prochaine… Par ailleurs, le capitaine Anthony Bouthier devrait faire son retour.

Stade français

Pour la réception de la Section paloise, le Stade français alignera la meilleure équipe du moment. Le club de la capitale enregistre ainsi les retours des internationaux français Paul Gabrillagues et Léo Barré ainsi que, sur le banc de touche, celui du Géorgien Giorgi Melikidze. Sekou Macalou, lui, devrait être titularisé sur le flanc de la troisième ligne quand le nouveau capitaine Jeremy Ward, remis de blessure, reprend sa place au milieu du terrain parisien.

Pau

Émilien Gailleton est en vacances tandis que Beka Gorgadze est retenu avec la sélection géorgienne. Pour le reste pas de changement du côté des blessures. Jack Maddocks (contusion au genou) est en reprise, tout comme Sam Whitelock (commotion). Joe Simmonds (cuisse) est toujours blessé, tout comme Clément Mondinat (fracture du pouce), Nathan Decron (adducteurs), Hugo Parrou (mollet), Gigena (coude), Cummins (cervicales), Sénéca (genou), Laporte (tendon d’Achille), Capelli (genou), Tailhades (genou), Liufau (cheville) et Calles (tendon d’Achille).

Toulon

Arrivé cette semaine, Paolo Garbisi ne devrait pas figurer sur la feuille de match. Priso et Abadie (XV de France) sont disponibles pour cette réception. Ollivon figure quant à lui sur la liste des joueurs protégés. Rayan Rebbadj est avec France 7 aux États-Unis. Villière (genou) et Serin (épaule) seront de retour d’ici une quinzaine de jours. On ne connaît pas les délais pour Anthony Étrillard (tendon d’Achille) et Waisea (épaule). Lobzhanidze a rejoint la Géorgie pour le Rugby Europe Championship.

Perpignan

Le demi d’ouverture Jake McIntyre a été sorti par précaution durant la rencontre face aux Rochelais. Touché aux ischio-jambiers, l’Australien passera des examens complémentaires. Apisai Naqalevu (main) et Tristan Labouteley (cheville), ne représentent pas d’inquiétude à leur sujet. Marvin Orie (commotion), Alistair Crossdale (déchirure) et Pietro Ceccarelli (genou) sont à nouveau aptes. Sotala Fa’aso’o (ischio-jambiers) pourrait envisager un retour pour le déplacement à Oyonnax tandis que Sacha Lotrian a purgé sa suspension.

Bordeaux-Bègles

Touché à un genou depuis le mois d’août, Yann Lesgourgues va faire sa grande rentrée mais il n’était pas sûr d’avoir encore la condition physique pour débuter. Autres retours, ceux de Nans Ducuing, de Cyril Cazeaux et de Ugo Boniface. Une décision sera prise au dernier moment quant à la composition du banc, 6-2 ou 5-3 en fonction de la météorologie. Bielle-Biarrey, Jalibert, Lucu, Moefana, Penaud sont avec le XV de France, et les deux premiers s’y sont blessés, torticolis et genou. Bochaton (épaule) et Tambwe (main) sont à l’infirmerie, tout comme Jandre Marais ou Falatea (genou).

Racing 92

Antoine Gibert, indisponible depuis près d’un mois après avoir été réquisitionné par le staff du XV de France pour disputer le Tournoi des 6 Nations, devrait revenir en tant que meneur de jeu de l’équipe francilienne. Le deuxième ligne gallois Will Rowlands, relâché par son sélectionneur Warren Gatland, débutera lui aussi. À l’heure où nous imprimons ces lignes, une incertitude demeure encore sur le poste de demi de mêlée, où Max Spring et James Hall sont en balance.

La Rochelle

Victime d’une béquille à l’entraînement la semaine passée, Lavault n’en avait que pour quelques jours éloigné des terrains et devrait retrouver sa place dans la cage. L’heure du retour serait plus ou moins proche pour Latu (mollet), Dillane (genou), Bosmorin (ischios) et Bollengier (ishios). Toujours pas de délai en revanche pour Skelton (mollet) et Nowell (ishios). Pami les blessés longue durée - Bourgarit (épaule), Wardi (poignet), Paiva (genou) - seul le dernier cité a repris la course. Quant aux Bleus, Danty est suspendu, Alldritt prépare son retour au jeu contre le Pays de Galles. Atonio et Boudehent figurent parmi les joueurs protégés du XV de France pour cette 17ème journée.

Clermont

Cristian Ojovan est suspendu suite à son carton rouge et ne sera pas du déplacement à La Rochelle, tout comme Étienne Fourcade, Fritz Lee et Pierre Fouyssac. Anthony Belleau (ischios) est encore trop juste et ne rejouera que face à Oyonnax. Irae Simone (luxation du genou) et Julien Hériteau (fracture du plancher orbital) poursuivent leur rééducation.