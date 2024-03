Présent en équipe de France à VII par intermittence depuis 2019, Antoine Zeghdar (24 ans) a décidé de se consacrer entièrement, cette année, à ce deuxième amour. L'habituel centre de Castres, formé à Toulon, a dû apprendre les rudiments du jeu d'avants, lui qui est utilisé comme pilier dans la discipline.

Sa découverte du VII

"J'ai commencé le rugby à 13 ans à Monaco. Puis je suis parti à Nice et à Toulon. J’ai commencé à faire du VII sur ma deuxième année à Toulon. J'avais été appelé avec l’équipe de France des moins de 20 ans mais je n’avais pas été retenu sur la première journée. Pour ne pas perdre du temps, on m’a envoyé sur le VII. J’ai tout de suite accroché et j’y suis resté presque toute saison. C’est le moment où j’ai rejoint Oyonnax et, depuis trois saisons, je suis à Castres. J’étais dans l’équipe qui n’avait pas réussi à se qualifier en 2020 et ça m'était resté en travers de la gorge. J’avais fait part à Jérôme (Daret) de mes envies de participer aux JO.

Il m’avait fait venir sur deux-trois tournois l’an dernier mais la transition était un peu dure physiquement même si j'avais un programme à suivre. C’était un peu chaud physiquement car ce n’est pas la même intensité. J’en ai parlé avec mon club et on a décidé que la meilleure chose pour moi et pour me donner les chances de postuler aux JO était de faire toute l’année avec le groupe. Le club a été cool et m'a permis de saisir cette opportunité. Là, j'ai effectué toute la préparation et je sens mon corps davantage prêt."

Son étiquette de pilier

"À VII, je suis directement passé pilier. Ça fait peut-être bizarre vu de l’extérieur mais quand je suis arrivé dans la discipline, ça m’a paru logique en fait. À XV, je me sentais bien niveau vitesse, je me disais : “Ouais, je cours vite.” Mais à VII, je suis à la ramasse complet. Donc ça ne m’a pas dérangé d’être pilier. C’est à ce poste où je peux apporter le plus, je laisse les bords de touche aux ailiers. Je ne sais pas à combien ils courent mais ça va très vite. Quand tu es pilier, il y a les touches et les mêlées à gérer. Mais ça va, j’aime bien. Dans le jeu aérien, je prends du plaisir aussi."

La découverte de la mêlée

"C’est un pli à prendre, tout de même. À mes débuts, j’étais entraîné par Thierry Janeczek qui avait toujours quelques bonnes techniques, des trucs d’anciens à transmettre. Je les utilise encore maintenant. Ça me sert beaucoup et j’ai l’impression que tous les piliers ne connaissent ces petites astuces, genre l’épaule bien verrouillée. Franchement, je peux vous dire que la notion de défi existe au VII. Même si on ne gagne pas le ballon, si on prend l’ascendant sur la poussée, nous sommes vraiment contents."

L'art de la touche

"Je n'avais évidemment jamais fait de touche à XV. C’est vrai que ça me change mais j'apprécie aussi ce secteur. Je fais les deux : sauter et lifter. J’aime cette partie de mon boulot. Quand on arrive à prendre une balle à l’alignement adverse, c’est une super sensation; Nous avons plusieurs combinaisons, que l’on choisit en fonction de l’adversaire. Dans la semaine, on analyse les touches des autres nations. Il y a plusieurs capitaines, ça dépend de qui est sur le terrain. C’est souvent le sauteur qui annonce."

Et dans le jeu courant...

"Dans le jeu courant, je me retrouve le plus souvent au milieu du terrain. C’est là où l’on fait beaucoup la navette en défense. C’est assez intense et lorsqu'on se sent un peu fatigué, il y a toujours un coéquipier qui te dit : “Va te mettre sur l’aile pour souffler un coup.” Après, il n’y a rien de vraiment préétabli dans le jeu courant, on peut se retrouver partout mais c’est vrai que je me sens bien dans les rucks. Je ne suis pas trop finisseur, je laisse ça aux autres mais on est tous capables de tout faire."