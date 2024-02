Accusé de violences conjugales, Zakaria El Fakir a été condamné ce jeudi 29 février à quatre mois de prison avec sursis.

Zakaria El Fakir, appelé à la barre du tribunal de Bayonne ce jeudi 29 février, a été condamné à quatre mois de prison avec sursis et à effectuer un stage de sensibilisation. Le pilier de Biarritz était accusé de violences répétées à l'encontre de son épouse de 27 ans, sur une période allant de 2016 jusqu'en juillet 2023, et perpétrées à Bayonne, Béziers, Agen, Bordeaux et Saint-André-de-Cubzac.

La présidente d'audience a indiqué que la plaignante souffrait d'un traumatisme psychologique, comme décelé par le médecin, sans compter les dix jours d'incapacité (ITT) causés sur l'un des épisodes de violence.