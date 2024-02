Ce mardi soir, toutes les composantes du club se sont réunies sur la célèbre scène biterroise, afin de récompenser de leurs oscars respectifs, le capitaine Clément Ancely, l'espoir Gabin Lorre et les trois internationaux portugais, Chico Fernandes, Raffaele Storti et Samuel Marques lors d'une cérémonie rythmée et souriante.

Il y avait du beau monde hier soir à Béziers pour les Oscars Midi Olympique. Entre les anciens champions de France venus se prêter au jeu, les partenaires, le personnel du club et de l'association, les supporters et toute l'organisation de la soirée, plus d'un millier de personne s'étaient réunis afin d'honorer le club. Clément Ancely fut appelé sur la scène après que Romain Magellan, habituel animateur de l'événement et Emmanuel Massicard, rédacteur en chef de Midi Olympique, aient assuré l'ouverture de la soirée pour la présentation.

Les oscars @midi_olympique à Béziers ce soir pour honorer le club, Clément Ancely, Gabin Lorre ainsi que les trois portugais Fernandes, Marques et Storti. pic.twitter.com/iIydCXhMbV — Rémy Rugiero (@RemyRugiero) February 27, 2024

Au menu, une valse d'invités venus évoquer le club et son évolution avec en toile de fond, le capitaine de l'ASBH, comme le coach Pierre Caillet, le directeur sportif Benjamin Bagate, le maire Robert Ménard, le président de l'ASBH Michaël Guedj et plus surprenant, la présence de Damien Comolli, l'actuel président du Toulouse Football Club en Ligue 1, biterrois de naissance. Chacun s'est dit fier du travail accompli, de la saison en cours qui autorise les rêves les plus fous, sans pour autant griller inutilement les étapes. L'objectif annoncé par le président Guedj est clair :"Être dans les 4 premiers à la fin du championnat pour avoir l'occasion de recevoir, peu importe le niveau de la phase finale."

Les Oscars de retour après plus d'une décennie

Entre rires quand Emile Bolzan, champion de France en 1961, jouait de sa facétie habituelle lorsqu'on lui tendit le micro, propos plus solennel, quand Richard Astre, figure emblématique du club, se félicitait du contexte et du jeu produit, comme un mimétisme à peine soufflée avec une autre époque, et le clin d'œil à Diego Minarro, l'ancien talonneur ayant pris sa retraite du centre de formation, et la première place attribuée à l'association du club de l'ASBH cette année dans la catégorie. Les sponsors des Oscars ont pu faire connaître leur proximité avec le rugby ainsi qu'une certaine admiration pour les Biterrois et leur parcours sportif qui ne finit plus de surprendre. Tellement atypique, que les Oscars Midi Olympique n'avaient plus célébré le club depuis 2012 et un certain François Ramoneda, capitaine de l'épopée de la remontée du club en ProD2.

Clément Ancely fut décliné sur toutes les coutures, alors que le troisième ligne souffre actuellement d'une fracture d'une côte et de l'apophyse, le tenant éloigné des terrains jusqu'à début avril. Anecdotes, souvenirs, mais surtout perspectives pour l'ancien grenoblois de retour au bercail. Vidéos, images, pensées furent mises en avant pour célébrer le Biterrois qui représente si bien son collectif. Puis ce fut le tour de Gabin Lorre (Oscar espoir), qui explose plus que jamais dans le championnat de ProD2. L'arrière, intenable cette saison (9 essais) s'émancipe et fait figure de symbole de la filière de formation de l'ASBH. Enfin, il était impossible de ne pas récompenser les trois portugais du club (Fernandes, Storti et Marques) pour leur participation active à la Coupe du Monde avec les Lobos et leur côté déterminant depuis le retour au club qui coïncident aussi à la bonne forme du moment. Tout ce monde s'est rejoint ensuite dans la soirée pour partager le verre de l'amitié au cocktail, et prolonger les conversations toujours aussi passionnées et passionnantes autour de l'ASBH.