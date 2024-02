Lundi 26 février un ordinateur et deux clés USB ont été volés à un agent municipal. Ce mercredi, l'Inspection générale de la Ville de Paris a diligenté une enquête. La ville rassure : "aucune information relative à l'organisation et au déploiement des forces de l'ordre pendant les Jeux" n'était présente dans le matériel informatique dérobé.

La Ville de Paris et les organisateurs des Jeux olympiques (vendredi 26 juillet - dimanche 11 août) se seraient bien passés de cette affaire. Lundi, nos confrères de BFM TV annonçaient qu'un employé de la mairie avait déposé plainte pour le vol de matériel informatique (deux clés USB et un ordinateur) contenant des données relatives aux JO de Paris.

Deux jours plus tard, la mairie de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête interne. Un communiqué de presse annonce que "l'Inspection générale de la Ville de Paris a diligenté une enquête" pour "manquements avérés aux procédures de sécurité interne" et que "des sanctions seront prises en fonction des conclusions de ce rapport".

La ville rassure sur les données volées

Dans le même communiqué publié ce mercredi 28 février, la Ville affirme que les données dérobées - dans une rame du RER D lundi vers 18h30 selon nos confrères - ne contenaient pas d'informations pouvant compromettre la sécurité de l'événement planétaire. "Les premières vérifications ont permis d'établir que l'agent n'était en possession d'aucune information relative à l'organisation et au déploiement des forces de l'ordre pendant les Jeux olympiques et paralympiques."

"Le matériel informatique contenait des prises de notes à usage interne, relatives à son travail à la mission informatique de la direction de la voirie et des déplacements, assure la mairie de Paris. L'ensemble des réinitialisations nécessaires a été effectué afin de couper tout accès au système informatique de la Ville." Un couac qui ne se reproduira plus, annonce la Mairie. "La Ville veillera à ce que les plus hauts standards de sécurité soient en permanence garantis". En attendant, une enquête pour vol a été annoncée par le parquet de Paris et les enquêteurs de la sûreté régionale des transports se chargent des investigations.