Rugby à VII.

Au lendemain d’un final riche en émotions, les deux équipes de France s’octroient 24 heures de régénération et de décharge émotionnelle, ce lundi, à Vancouver. Une nécessité pour bien amorcer la bascule vers Los Angeles : « J’aurais aimé vous dire que l’on allait passer une soirée tranquille en vous disant que c’était fait, grimaçait David Courteix en référence à cet or qui les fuit. L’enjeu va être de récupérer physiquement et sincèrement de récupérer mentalement. Pour des filles entraînées comme elles le sont, la plus grande difficulté ne vient pas du physique mais du mental. On va souffler un coup et à partir de lundi soir, le staff se remettra au boulot et on commencera à débriefer avec les joueuses mercredi matin puis on basculera sur l’étape à venir. » Les garçons vont, dans les grandes lignes, suivre le même programme mais avec une autre dynamique avec leur premier podium de la saison et la réussite de l’intégration d’Antoine Dupont. Les deux équipes auront une préparation allégée en vue de l’étape californienne, sans opposition dirigée cette fois. Attendus mardi dans la cité des anges, les Tricolores n’auront que deux jours pleins pour peaufiner les réglages et soigner les bobos. Côté garçon, le cas d’Esteban Capilla, touché lors du dernier match, suscitait inquiétude et pourrait contraindre Jérôme Daret à revoir ses plans. Les deux sélections sont d’ores et déjà fixées sur leur programme du LA Sevens : Paulin Riva et ses coéquipiers défieront les Fidji, le Canada et la Grande-Bretagne ; Carla Neisen et ses partenaires auront, elles, une affiche de gala à aborder face à l’Australie et deux autres rencontres face à l'Irlande et au Japon.