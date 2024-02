Agé de 20 ans, "LBB" est la révélation du rugby français. Arrière ou ailier du XV de France et de l’Union Bordeaux Bègles (Top 14), Louis a disputé la dernière Coupe du monde de rugby, devenant à cette occasion le plus jeune international français à disputer le tournoi mondial.

C'est donc naturellement qu'Optimum Nutrition, la marque de nutrition sportive numéro 1 au monde, a souhaité accompagner le jeune prodige. A force de travail, de volonté et de rigueur, Louis a développé ses qualités et libéré son potentiel pour devenir le joueur de classe mondiale qu’il est aujourd’hui.

"Par son histoire, sa progression et son évolution, Louis incarne notre certitude qu’il y a en chacun de nous un potentiel à libérer", explique Andréa Bevan, directrice générale de Glanbia, la maison mère d’Optimum Nutrition, pour la zone sud de l’Europe.

Louis, pourquoi avoir accepté d’être ambassadeur d’Optimum Nutrition?

C’est une marque sérieuse, très professionnelle et en laquelle j’ai toute confiance. C’était une bonne occasion pour moi d’être accompagné dans ma nutrition sportive.

Comment la nutrition influence-t-elle vos performances ?

La nutrition est fondamentale. Elle est très précieuse dans les phases de récupération, et a une influence sur mon énergie et donc mes performances. Une alimentation adaptée, riche en protéines de qualité et bien équilibrée, est cruciale pour atteindre mes objectifs. C’est un élément important, qui m’aide notamment à bien enchaîner.

Vous avez un emploi du temps chargé. Comment intégrez-vous les produits Optimum Nutrition dans votre routine quotidienne ?

Effectivement, mon emploi du temps est bien rempli entre les entraînements, les matchs, les déplacements et mes études. Les produits Optimum Nutrition me simplifient la vie. J’apprécie un shake de Gold Standard Whey pour une bonne dose de protéines pour la récupération après les entraînements. J’alterne avec des barres protéinées quand je suis en déplacement.

Quel est votre produit préféré?

Sans hésitation, la Gold Standard 100% Whey pour sa qualité et sa digestibilité.

Avez-vous des conseils nutritionnels pour ceux qui souhaitent optimiser leurs performances sportives ?

Premièrement, il ne faut pas négliger l'importance des protéines pour la récupération et la construction musculaire. Ensuite, l'hydratation est également essentielle. Enfin, il faut écouter son corps et ajuster son alimentation selon ses besoins spécifiques. Les compléments peuvent aider bien entendu, mais ils doivent compléter une alimentation équilibrée.