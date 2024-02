L’Union Bordeaux-Bègles doit composer avec huit joueurs appelés en équipe de France mais aussi une infirmerie bien pleine en ce mois de février. Yannick Bru, le manager girondin, appelle à se serrer les coudes.

Et deux qui font huit. Jusqu’à présent, l’Union Bordeaux-Bègles fournissait six joueurs à l’équipe de France. Six trois-quarts pour être précis (Lucu, Jalibert, Moefana, Depoortere, Bielle-Biarrey, Penaud). De quoi donner quelques sueurs froides à Noël Mcmanara, l’entraîneur de l’attaque bordelaise. Avec les convocations de deux avants, le talonneur Lamothe et le troisième ligne Marko Gazotti, pour préparer le troisième match du Tounoi des 6 Nations face à l’Italie ce dimanche à Lille, l’UBB vient égaler le Stade toulousain en nombre de joueurs concernés par l’équipe de France.

C’est une belle reconnaissance pour le club de Laurent Marti mais aussi un casse-tête alors que l’équipe vient d’enchaîner deux défaites consécutives à domicile, entrecoupées heureusement d’un succès historique à Toulon. Le président de l’UBB ne cachait pas son inquiétude avant la période des doublons : "Nous sommes le deuxième contributeur d’internationaux pour l’équipe de France. Quand vous avez trois avants et trois arrières, vous pouvez vous organiser. Mais quand on vous en prend six derrière… Forcément, c’est inquiétant. C’est une période pendant laquelle on va être en danger." Il avait donc raison mais il ne savait pas encore que le staff des Bleus s’intéresserait aussi à deux joueurs de son paquet alors que ce dernier est aussi lourdement handicapé par les blessures (Boniface, Sadie, Coleman et Cazeaux étaient à l’infirmerie, alors que Douglas et Petti avaient été incertains toute la semaine).

Pas besoin de tout remettre en question

Le manager Yannick Bru ne voulait pas se chercher d’excuses après la dernière défaite à Chaban-Delmas, même si l’équipe de France prend actuellement beaucoup de place dans la gestion de l’effectif : "La situation ne perturbe pas le groupe. Marko Gazzotti a été un de nos meilleurs joueurs face à Pau et Nicolas Depoortere aussi. Nous avons été embêtés par pas mal de bobos chez nos avants pendant la semaine, notamment au sein de notre cinq de devant. Nous n’avons pas pu faire une semaine optimale mais ce n’est pas une excuse.Il faut que l’on reparte au travail avec beaucoup d’humilité et en se serrant les coudes. Nous n’avons pas besoin de tout remettre en question non plus. On sait qu’à cette période de l’année, dans ces conditions, nous savons que nous devons 100 % de notre énergie dès la première minute." En espérant que quelques joueurs rentrent de Marcoussis pour aider l’équipe lors du déplacement à Castres et que d’autres puissent quitter l’infirmerie.