Ce mardi, Thibaud Flament et Emmanuel Meafou ont participé à l'entraînement collectif du Stade toulousain. Les deux joueurs ont reçu le feu vert du staff médical lundi. Une décision sera prise en fin de semaine quant à leur possible participation à la rencontre contre Clermont, prévue dimanche soir.

Les supporters toulousains, présents du côté d'Ernest-Wallon ce mardi, ont eu la chance d'apercevoir deux visages bien connus. Privés de terrain depuis quelques semaines, Thibaud Flament et Emmanuel Meafou ont participé à l'entraînement collectif du club haut-garonnais.

Ces derniers ont reçu le feu vert du staff médical rouge et noir ce lundi après avoir réussi une bonne série de tests. Meafou est apparu sur le pré avec un gros bandage au niveau du genou gauche, celui qui avait été touché face à Bath en Champions Cup le 21 janvier dernier. À l'heure où sont écrites ces lignes, impossible de dire si Flament et Meafou affronteront Clermont ce dimanche soir. Le choix sera fait en fin de semaine mais dans la Ville rose, on l'assure, aucun risque ne sera pris.

Willis toujours absent, Graou préservé

Actuellement à l'infirmerie pour une blessure aux adducteurs, Jack Willis a manqué la réception d'Oyonnax et ne fera pas non plus le déplacement en Auvergne ce dimanche soir. L'Anglais est encore trop juste. Après la large victoire contre les Oyomen, quelques "bobos" sont à déplorer dans l'effectif des champions de France en titre. Setareki Bituniyata s'est ouvert à plusieurs endroits au visage après avoir reçu un crampon de manière involontaire. L'ancien Briviste n'a pas pris part à la séance de ce mardi.

Au repos lundi, Pita Ahki était lui bien présent sur le rectangle vert d'Ernest-Wallon, au contraire de Paul Graou. Auteur d'un quadruplé face aux Aindinois, le demi de mêlée a reçu une béquille à une cuisse et est actuellement au repos. Victime d'une contusion osseuse mercredi dernier à l'entraînement, Ian Boubila est encore indisponible.

Romain Ntamack à l'entraînement ce lundi

Chaque jour qui passe nous rapproche d'un retour sur les terrains de Romain Ntamack. Le demi d'ouverture international a participé à une partie de la séance de ce lundi et s'est entraîné à part ce mardi. Sans forcer, le numéro dix a réalisé quelques combinaisons avec ses coéquipiers toulousains, lors du "clarity", un entraînement effectué en marchant pour créer les automatismes et travailler les lancements de jeu. De son côté, Anthony Jelonch a débuté sa rééducation du genou après avoir été opéré il y a un peu moins de deux semaines.