Après une semaine de repos, les équipes de Top 14 retrouvent le terrain avec plusieurs belles affiches au programme. Le Castres olympique et le Stade français sont notamment attendus à domicile.

Les Lyonnais doivent se ressaisir après la gifle reçue à Clermont lors de la 14ème journée. Douzième du championnat, le Lou est dans l'obligation de s'imposer devant son public de Gerland, face à La Rochelle. En face, les Maritimes joueront à nouveau sans la grande majorité de leurs internationaux et chercheront à enfoncer Lyon dans la crise. Toutefois, les hommes de Fabien Gengenbacher devraient bien se rebeller et s'éloigner de la zone rouge.

Notre pronostic : victoire de Lyon

À égalité de points avec le leader parisien, l'UBB a une belle occasion de confirmer son succès homérique à Toulon et de sécuriser des points cruciaux pour la course aux demi-finales directes. S'ils seront privés de leur charnière fétiche, les Bordelais arrivent regonflés à bloc pour ce deuxième match de la phase retour. Les Palois, eux, sortent d'une défaite cuisante face à Castres et n'auront pas d'autres choix que de remettre la pendule à l'heure pour espérer faire un exploit à Chaban-Delmas.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles

Les Parisiens sont sur un petit nuage depuis quelques semaines. Grâce à deux victoires à l'extérieur de suite (Bordeaux-Bègles et Oyonnax), le Stade français trône en tête du championnat avant de recevoir l'Usap. Les coéquipiers de Jeremy Ward ne doivent pas tout gâcher contre une équipe catalane à l'affût d'un gros coup. Privés de leur tank Posolo Tuilagi, les Catalans tenteront d'accrocher une deuxième victoire à l'extérieur cette saison.

Notre pronostic : victoire du Stade français

Après deux défaites d'affilée en Top 14, le Racing retrouve son Arena face à Montpellier. Quatrièmes du Top 14, les Franciliens seront guidés par Siya Kolisi en tant que capitaine dans un match sans calcul. Face à la lanterne rouge du championnat, le Racing n'a pas le droit à l'erreur. Les Héraultais se déplaceront dans les Hauts-de-Seine avec toujours la même quête de points indispensables pour gagner la lutte pour le maintien.

Notre pronostic : victoire du Racing 92

Le Stade toulousain reste sur une excellente dynamique avec quatre victoires sur les cinq derniers matchs. Portés par un grand Antoine Dupont face au Racing et à Bayonne, les hommes d'Ugo Mola ne seront pas aidés par l'habituel capitaine du XV de France face à Oyonnax. Les Aindinois se déplacent avec une équipe remaniée en Haute-Garonne et restent sur trois défaites de suite en Top 14.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Toulouse

Les Basques n'ont toujours pas gagné à l'extérieur et sont dans l'obligation de rester invaincus à Jean-Dauger. L'Aviron bayonnais est passé près du couperet face à Oyonnax et le Racing 92 et devra éviter de se faire peur face à Clermont, en grande forme depuis le début de l'année. Les hommes de Christophe Urios ne viseront rien de moins qu'une victoire à Bayonne et la rencontre promet d'être âpre jusqu'au bout.

Notre pronostic : victoire de Bayonne, bonus défensif pour Clermont

L'affiche du dimanche soir oppose le Castres olympique à Toulon. Deux semaines après leur probante victoire à Pau, le CO doit confirmer face aux Varois pour revenir dans la course au top 6. Avec trois défaites sur les cinq derniers matchs de championnat, le RCT a lui perdu du terrain et pourrait profiter de ce déplacement dans le Tarn pour se relancer.

Notre pronostic : victoire de Castres, bonus défensif pour Toulon