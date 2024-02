Pro D2 - En retrouvant leur stade Pompidou, les Damiers de Valence-Romans ont renoué avec la victoire vendredi soir. Ils s'imposent 21-13 devant Montauban, à l'issue d'un bras de fer où la défense drômoise aura souvent réussi à prendre le dessus. Au classement, les Sapiacains ne bougent pas de la 12e place (avec 39 points), où les rejoignent... les Damiers. Ces derniers soufflent un peu en jetant un petit coup d'œil dans le rétroviseur.

Les Damiers croquent la victoire

Les Drômois auraient presque pu tout avoir. Dans ce match de deuxième partie de tableau, ils validaient - sur un essai plein d'opportunisme à la 79e minute - une victoire à quelques instants de la fin de partie, assurant aussi que leurs adversaires Sapiacains n'auraient pas la possibilité d'arracher un bonus défensif sur l'ultime action. Le gâteau de la victoire assuré, le VRDR croquait même dans la dernière attaque, espérant aller chercher la cerise d'un troisième essai alors synonyme de bonus offensif. Mais un ballon tombé plus loin, le centre montalbanais Yvan Reilhac ramassait l'ovale et filait marquer en contre-attaque pour alléger l'addition (21-13, 80e+2).

Défense de fer des Drômois

Auparavant? Montauban s'est cassé les dents sur la défense de Valence-Romans. Sur le premier acte, Jérôme Bosviel et les Sapiacains ne réussissent pas à punir l'indiscipline des Damiers sur l'entame. Au contraire, le VRDR se montre plutôt réaliste. En validant un drop de Lucas Méret sur un premier temps fort (12e) puis en inscrivant un essai par Mosese Mawalu, à l'issue d'une longue et très collective offensive des locaux (10-0, 24e). Les Montalbanais insistent tout de même pour scorer mais butent sur la ligne défensive des Damiers. Jérôme Bosviel prend alors avec réussite l'option du drop (10-3, 36e). À la pause, le score est finalement plutôt serré et les Drômois continuent de se mettre à la faute en début de deuxième période. L'artilleur sapiacain en profite et valide une nouvelle pénalité (10-6, 44e). Mais, les Drômois reprennent ensuite la main. D'abord malgré une infériorité numérique suite à un carton jaune à l'encontre d'Adam Vargas (55e), Joris Moura valide deux pénalités (62e et 70e). Valence-Romans mène 13-6 et se dirige plutôt vers un court mais précieux succès quand Ben Neiceru a le juste coup d'œil pour voir que le demi de mêlée adverse Shaun Venter ramène à la main le ballon dans les pieds de ses partenaires dans un ruck situé juste devant son en-but. Le centre vient chaparder l'ovale et le glisser comme une offrande à son talonneur Dorian Marco-Péna, pour un essai offrant trois minutes de folie derrière au public du Stade Pompidou. Il n'en sera rien puisque les Sapiacains ont - pour l'honneur - le dernier mot (21-13).

Au classement, Valence-Romans recolle à... Montauban

Tout de même, avec ce succès, Valence-Romans évite de glisser vers la zone rouge. Le club drômois revient à hauteur de... Montauban, à la 12e place du classement. Avec 39 points, les deux équipes ont quatre points d'avance sur Soyaux-Angoulême et Biarritz, qui se partagent les 14e et 15e place au classement. Et 15 unités sur la lanterne rouge, Rouen. Où ira jouer et tenter de se relance Montauban la semaine prochaine. De son côté, Valence-Romans aura un sacré défià relever hors de ses bases. Sur la pelouse de Brive.