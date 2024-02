"Le costume serait-il trop grand pour vous ?" : l'opposition répond à Grill avec une lettre ouverte

Il y a quelques jours, Florian Grill a publié un long message sur ses réseaux sociaux en s'en prenant à quatre membres de son opposition ou assimilés : Bernard Laporte, Guilhem Guirado, Mourad Boudjellal et Marie-Pierre Pagès. Dans une lettre ouverte, cette dernière a répondu au président de la FFR, d'un ton toujours aussi sec.

C'est un message qui a fait parler, pour le moins. Dimanche soir dernier, Florian Grill réglait ses comptes avec son opposition. Quatre personnes étaient particulièrement visées : son prédécesseur et ancien président Bernard Laporte, actuellement directeur du rugby à Montpellier ; l’ancien capitaine du XV de France Guilhem Guirado (74 sélections), qui s’était présenté sur la liste contre lui lors des dernières élections ; l’ancien président du RCT Mourad Boudjellal, proche de Laporte et qui ne l’épargne pas dans ses sorties médiatiques ; Marie-Pierre Pagès, enfin, membre élue du comité directeur et ancienne trésorière de la FFR pendant les quatre derniers mois des mandats Laporte, qui figure toujours au comité directeur mais désormais dans l’opposition à Grill.

Ce vendredi, l'opposition a décidé de contre-attaquer avec une lettre ouverte. Cinq longs paragraphes durant lesquels l'actuel président de la FFR n'est bien évidemment pas épargné.

"Le costume serait-il trop grand pour vous ?"

Dans les premières lignes de cette réponse, l'opposition a décidé de s'attaquer à Florian Grill directement : "Il a bien fallu s’y résoudre et constater que l’homme prenait le pas sur la fonction. Une fois encore la Fédération Française de Rugby n’avait pas de Président. Certainement l’absence de compréhension et d’incarnation du poste explique, sans pour autant les justifier, de tels dérapages. Le costume serait-il trop grand pour vous ? Vous insultez ad-hominem et vous diffamez jusque dans les rangs de votre Comité directeur, bafouant l’institution."

Le XV de France au coeur de la bataille

Des premiers mots forts, suivis d’autres tout aussi directs : "Votre condescendance et votre mépris transpirent à chaque mot. Il faut être bien loin des réalités pour oser dire que la Coupe du monde fut « apaisée». Le chaos que nous redoutions et qui concernait le parcours du XV de France - relisez vos sources - s’est bien produit. Vous qui aviez pris la Présidence, où étiez-vous pendant cette Coupe du Monde ? Que retient-on de vous, si ce n’est vos volte-face sur l’arbitrage, l’Afrique du Sud, World Rugby et l’influence de la France ? A quel moment avez-vous protégé les joueurs ? Était-il bien pertinent de leur annoncer la réduction de leurs primes juste avant le début de la compétition ?"

La défense du capitaine Guirado

Dans son message publié la semaine dernière, Florian Grill s’en prenait au passage à Guilhem Guirado. Le président de la FFR avait notamment reproché à l'ancien talonneur international son manque de connaissances au niveau du rugby amateur et son silence au Comité directeur.

Un sujet sur lequel ses adversaires lui répondent également : "Que connaissez-vous vraiment du monde amateur et du haut niveau ? Très peu apparemment. Comme le montre votre attaque contre Guilhem Guirado, par ailleurs membre du Comité directeur. Il en faut de l’audace pour donner des leçons de rugby amateur à celui qui fut un capitaine emblématique. Mais d’où pensez-vous qu’il soit issu ? Si ce n’est justement de ce monde amateur. Comment osez-vous ? Vous qui, pour seule carrière, répétez à l’envi que vous savez distribuer des coups d’épaule."

Les "termes sexistes" envers Marie-Pierre Pagès

Plus encore que Guilhem Guirado, Marie-Pierre Pagès en avait pris pour son grade dans le message du président du la FFR. L'ancienne trésorière adjointe est à son tour défendue par son camp, ce vendredi : "Est-ce l’un de ces fameux coups que vous donnez en diffamant Marie-Pierre Pagès, qui ne fut jamais administratrice du GIE, employant des termes d’un sexisme que l’on sait répréhensible ? Que cherchez-vous vraiment ? La pousser à démissionner du Comité directeur ? Évacuer toute opposition ? Vous qui avez pour habitude de rédiger les comptes- rendus des réunions avant même qu’elles ne se tiennent. La Fédération ne doit parler que d’une seule voix, dites-vous. Du moment que c’est la vôtre. L’institution doit parler d’une seule voix. Nous sommes d’accord. A condition qu’elle dise le vrai. Ce n’est pas le cas."

Enfin, la réponse à la situation économique de la FFR

Il y a quelques semaines, Florian Grill tirait la sonnette d'alarme en évoquant la situation financière de la Fédération Française de Rugby. Il évoquait alors un déficit de 40 millions d'euros sur deux saisons.

En citant des comptes actuellement en souffrance, Grill visait indirectement les personnes qui l'ont précédé à la tête de la Fédé. Un avis qui a trouvé sa réponse. Dans le viseur, cette fois, Alexandre Martinez, trésorier des mandats Laporte et qui a pris le poste de président délégué à l’élection de Florian Grill. Une évolution que l’opposition vit comme une trahison : "Ôtez-nous d’un doute... Qui a validé les comptes de la FFR sous l’ère précédente ? Qui était, lui, Président du GIE ? Ne serait-ce pas celui-là même qui se trouve actuellement à vos côtés, après avoir, selon vos dires, contribué à l’incompétence généralisée qui a précédé votre bref règne ? Sa carrière fulgurante vient d’ailleurs d’être décorée, à sa juste mesure, de l’Ordre national du mérite, sur le quota du ministère des Sports. Qui ici se marie avec le politique ? Que pensez-vous faire avec ces chiffres catastrophistes ? Croyez-vous vraiment qu’une Fédération, que vous présentez au bord de la faillite, puisse tenir sa place dans les instances internationales ? Dans ces temps que vous dites de disette, comment financez-vous les coûts et les charges administratives d’une fédération à mission ?"

Pour résumer : alors que l’élection à la présidence de la FFR est prévue pour la fin de l’année 2024, cette réponse et ces attaques directes donnent le ton d’une campagne qui s’annonce tendue. Cette fois, plus de doute : elle est bel et bien lancée.