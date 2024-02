Revenu à un excellent niveau après avoir connu plusieurs saisons difficiles, le talonneur du Racing 92 Camille Chat évoque le début de saison francilien, les récentes contre-performances du club des Hauts-de-Seine et les espoirs qu’il nourrit encore, concernant l’équipe de France…

Comment jugez-vous le début de saison de votre club ?

Il est plutôt bon. Stuart Lancaster est arrivé au club avec de nouvelles idées, une façon de travailler différente. Je me sens bien dans ce projet de jeu et je pense y avoir trouvé ma place. […] Depuis deux ou trois ans, je prenais moins de plaisir, sans que je ne puisse expliquer vraiment pourquoi… J’espère être désormais entré dans un bon cycle.

Le Racing 92, qui défiera Montpellier ce week-end, sort de deux gifles face à Toulouse (20-27) et Perpignan (26-5). Lancaster, votre manager, a-t-il sonné la mobilisation générale ?

Le soir où Toulouse s’est imposé chez nous, on a combattu, ils ont été meilleurs et il n’y a rien à dire sur le résultat. En revanche, on est complètement passé à côté à Perpignan et ça nous ennuie davantag, oui… Après ce match, on a eu besoin de se dire les choses : depuis trois ans, chaque fois qu’on se déplace à Aimé Giral, on tombe lourdement…

Perpignan a totalement éteint les ambitions du Racing 92 et s'impose avec le bonus !



Le film du match > https://t.co/ZoTqJmBNyJ pic.twitter.com/wRakYIYuu3 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 3, 2024

Pour quelle raison, au juste ?

À Aimé Giral, on a raté trop de plaquages en défense, on a lâché trop de ballons et notre performance ne fut pas cohérente, dans l’ensemble. Stuart Lancaster est déçu, frustré et il ne veut plus que ce genre de contre-performance ne se produise. Nous voulons tous montrer un tout autre visage contre Montpellier, ce week-end.

Vous revenez depuis quelques semaines à un très bon niveau. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ?

J’ai connu, les saisons dernières, plusieurs pépins physiques : chaque fois que je pensais revenir, je rechutais pour une raison ou pour une autre… Aujourd’hui, j’ai tourné la page. J’enchaîne les matchs et c’est très positif.

Vous comptez 33 sélections en équipe de France mais la dernière d’entre-elles remonte à quasiment trois ans. Avez-vous fait le deuil ?

L’équipe de France, j’en rêve encore. Je sais que la concurrence est énorme à mon poste mais tant que je jouerai au rugby, je penserai à l’équipe de France et si un jour on me rappelle, je donnerai tout pour mon pays. Mais pour cela, je me dois avant tout de faire de bonnes performances avec le Racing : une nouvelle page s’ouvre dans mon club et je veux en être l’un des acteurs majeurs .