Menés à la pause, les Columérins ont repris les rênes en marquant trois essais, dont deux sur des mauls. Le premier fut interminable, sans doute l’un des plus longs de la saison en Pro D2.

Colomiers a gagné avec un soupçon de réussite car le score est un peu lourd pour Dax capable de construire de belles attaques. On se souviendra de quelques images de cette rencontre plutôt prenante, dont cet essai assez extraordinaire de Maxime Javaux, inscrit dès la reprise de la deuxième mi-temps. Il fut le fruit d’un énorme maul qui a progressé sur 35 mètres après une prise de balle de Jean Thomas, une avancée inexorable conclue petit côté par Ugo Séguéla et son ouvreur.

Un petit chef-d’œuvre collectif des avants haut-garonnais qui les a fait revenir dans une partie assez mal engagée. Dax menait 10 à 6 à la pause et juste avant la pause s’était vu refuser un superbe essai pour un minuscule passage en touche de son ailier Jope Naseara. Un crève-cœur pour les Landais car le Fidjien servi par Duprat avait éliminé quatre défenseurs avec une insolente facilité.

Vingt-quatre heures après le revers de Provence Rugby à Agen, Vannes et Béziers n'ont pas manqué l'occasion de passer devant l'ex-leader de Pro D2. https://t.co/fKSTrDN5H3 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 9, 2024

Des remplaçants déterminants

Si M. Lasausa n’avait pas demandé la vidéo, l’épilogue en aurait été bouleversé. À la pause, les entraîneurs columérins demandèrent à leurs troupes de serrer le jeu et d’avoir recours aux cocottes, le plus souvent possible. "Il n’y en avait eu qu’une en première mi-temps et elle s’était écroulée" fit remarquer Fabien Berneau, l’entraîneur des avants La deuxième période fut plus prolifique et Colomiers a marqué deux de ses trois essais de cette façon. Manukula conclut la deuxième (conquête en touche de Lescure) après que Dax soit repassé devant à la suite d’un essai magnifique et limpide de Trameau. Fabien Berneau reprenait : "Je retiens notre très belle réaction, et l’entrée décisive de nos remplaçants. Ils ont fait clairement la différence. Ça s’est vu après le deuxième essai de Dax, ils sont arrivés à ce moment-là sur le terrain et nous avons pris le dessus".

Les Manukula, Ready, Bézian, Béchu ont dû se sentir visés. C’est vrai, on a vu Romain Bézian (huit ans de club) très actif et très incisif et on a gardé le souvenir de Jéremy Béchu (pur produit du club) prenant le dernier ballon en touche sur un lancer adverse. La deuxième période fut le théâtre d’un wagon de sanctions à l’encontre de l’US Dax, jusqu’à un carton jaune infligé à Brice Ferrer, ce qui a scellé le sort de la rencontre. Colomiers se mettait à dominer les collisions et mit un point d’honneur à marquer au moins une fois par ses trois quarts, Pinto en bout de ligne avec un beau travail de Pimenta.