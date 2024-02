Suite à la publication de notre article “Les flops du recrutement de la première partie de saison”, dans lequel figuraient Arthur Iturria et Reece Hodge, Philippe Tayeb, le président de l’Aviron bayonnais, a souhaité réagir.

"Attention à la critique. Je trouve très mal placé de porter un jugement négatif sur les performances sportives d’Arthur Iturria, qui a joué onze matchs et qui a été titulaire à sept reprises. Quand il a été sur le terrain, il a apporté une totale satisfaction concernant son implication et sa détermination à jouer avec l’Aviron bayonnais. Il a même été un acteur important dans plusieurs de nos victoires.

Concernant Reece Hodge, je ne vois pas comment on peut juger un joueur de son niveau, qui est venu pour renforcer la ligne des trois-quarts et qui, malheureusement, vit aujourd'hui une blessure délicate. À part le jugement de sa non-présence les jours de matchs, on ne peut pas encore dire que Reece Hodge est un flop.

Quand les joueurs font des erreurs, je sais le dire et je suis assez dur. Quand, à l'inverse, ils font des bonnes choses, c’est aussi mon rôle de les défendre."