Lors de la conférence de presse de lancement du Tournoi des 6 Nations, le troisième ligne et nouveau capitaine du XV de France Grégory Alldritt a confié son "excitation" à l'heure de retrouver l'équipe nationale, réunie depuis ce lundi à Marcoussis. Et il assure que, trois mois après la défaite en quart de finale de Coupe du monde, les Bleus veulent rebondir.

Comment abordez-vous ce premier rassemblement après la Coupe du monde ?

Personnellement, j'ai donc retrouvé Marcoussis un peu plus tôt que prévu (il n'a pas pu se rendre à Dublin pour la conférence de presse de lancement du Tournoi des 6 Nations, NDLR) avec beaucoup d'excitation. Cela fait maintenant trois mois, on savait que ça passerait vite mais on attendait ce jour-là avec impatience. Nous y sommes. C'est toujours juste magnifique d’être sélectionné pour un Tournoi des 6 Nations. Voilà, il y a toujours cette petite insouciance, d'autant qu'il y a des nouvelles têtes dans le groupe. Et, pour ceux qui ont participé à la Coupe du monde, il existe une grosse envie de porter de nouveau ce maillot.

En cette année olympique, les trois matchs à domicile auront lieu à Marseille, Lille et Lyon. Paris va-t-il vous manquer ? Ou est-ce une aubaine de jouer en province ?

Bien sûr que Paris va nous manquer. Déjà parce que le Stade de France porte bien son nom... C'est majestueux et nous y avons créé des souvenirs mémorables. Oui, ça va nous manquer, c'est une certitude. Mais, d'un autre côté, nous sommes aussi très heureux de jouer en province, de retrouver notre public qui nous a tant supportés pendant la Coupe du monde. On va se rapprocher de tous ces supporters durant ces quelques semaines et on sait qu'on aura un accueil formidable. Ils seront à fond derrière nous pour cette compétition.

Comment avez-vous digéré la déception de l'élimination en quart de finale du Mondial contre l'Afrique du Sud ? Et comment comptez-vous rebondir ?

La défaite face à l'Afrique du Sud a bien sûr été un moment très difficile pour tout le monde. Mais, petit à petit, c'est quelque chose que nous sommes en train de digérer, d'analyser et d'utiliser pour continuer à grandir. Pour ce qui est de l'aspect psychologique, Fabien (Galthié) et son staff ont mis en place un suivi depuis maintenant quatre ans et nous avons pris l'habitude de "débriefer" nos défaites, ainsi que nos victoires. Bref, de "débriefer" toutes nos émotions, de les démêler dans le but d'en tirer le meilleur à chaque fois. C'est ce qu'on va faire durant ces premières semaines et tout au long du Tournoi pour, comme je l'ai déjà dit, utiliser cet échec et grandir.