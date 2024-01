Auteur de l'essai de la victoire, Maxime Lucu est revenu sur la victoire étriquée de Bordeaux-Bègles face à Bayonne. L'ancien biarrot avait à cœur de livrer une grande performance face à son ancien rival basque...

Maxime, l'UBB a été brouillonne face à Bayonne, mais l'essentiel est préservé...

Oui le match est quand même gagné et ça, il ne faut pas l'oublier. On enchaîne les bonnes performances, on enchaîne les victoires et ça, c'est important pour le groupe. On savait qu'on avait des matches qui se suivaient depuis la Coupe du monde et qu'on allait avoir un enchaînement qui allait être costaud. On savait que ce match-là était piège par excellence. on savait très bien que Bayonne était l'équipe parfaite à l'extérieur pour jouer leur jeu. On a voulu mettre des intentions des fois, mais ça ne nous a pas souri. Mais on a cru en nous quand on était mené de six points et on s'est dit qu'on allait avoir une dernière balle de match.

Cette victoire est-elle également une marque de caractère ?

On voit tous les matchs qu'ils font, ils sont admirables sur ça, donc on savait qu'ils allaient être là. Cela a failli ne pas nous sourire, mais on a été la chercher. Comme je disais, le caractère et ça, c'est une preuve que le groupe il est là, il est bien présent, concentré et est sûr de ce qu'il veut faire. Donc ça aussi c'est une marque de caractère.

Vous dominiez les collisions notamment en première période, avez-vous eu du mal à insister ?

Non, c'est juste de la précipitation. Je trouve que quand on gagne les collisions, les espaces aussi, il manquait ce petit détail à la fin. Ça veut dire que les espaces étaient là et il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Parce que voilà, les intentions qu'on a eu un premier temps, elles sont très très bonnes. C'est une victoire quand même qui est hyper importante. Je pense que la deuxième mi -temps était plus brouillonne, mais la première mi-temps était de qualité.

Vous qui êtes ancien biarrot, cette victoire a-t-elle une saveur particulière ?

Forcément. Après je ne le suis plus depuis cinq ans, mais pour moi, c'est toujours un match particulier et excitant. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à jouer dans les ambiances de derby. Donc ce sont des souvenirs qui restent, qui restent gravés. Quand je porte le maillot de Bordeaux, j'ai toujours un petit les petites couleurs rouges et blanches qui retentissent. C'est toujours un match important que j'ai envie de gagner maintenant.

Cette explosion quand vous marquez, que ressentez-vous ?

Je savais qu'il y avait cinq minutes et qu'on était capable de tout, donc j'ai explosé, mais pas trop parce qu'il fallait juste rester lucide. Il restait quatre longues minutes, on savait qu'ils allaient nous matraquer et chercher la pénalité, donc il fallait se calmer. Donc c'est pour ça que l'explosion est un petit peu démesurée à la fin du match.