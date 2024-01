Face à des Bayonnais réalistes, les Bordelo-Béglais se sont fait (très) peur ce samedi avant de s'imposer (24-23). C'est grâce à un essai libérateur de Maxime Lucu que les hommes de Yannick Bru sont passés devant dans les derniers instants.

Elle aura été dure mais elle est bien là, la cinquième victoire de suite en Top 14 pour l'UBB. Face à une équipe de Bayonne surprenante, Mathieu Jalibert et ses partenaires ont dû attendre les dernières minutes pour s'imposer et prendre quatre points supplémentaires.

L'UBB se fait peur mais s'impose en fin de match face à Bayonne ! #Top14



Le résumé de #UBBAB > https://t.co/jBGCiUlWVK pic.twitter.com/jCPkPNN8E3 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 6, 2024

C'est une équipe de Bordeaux-Bègles en forme qui accueillait ce samedi Bayonne. Toujours invaincus à Chaban Delmas et fort de six succès consécutifs toutes compétitions confondues, les Girondins avaient à cœur de poursuivre leur série de victoires face à un adversaire à leur portée. Même si les Basques restaient sur une victoire de prestige contre le leader, le Racing 92, il n'était pas nombreux à penser capable l'Aviron d'ennuyer l'UBB pour ce premier match de l'année.

Et les premières minutes vont confirmer ce sentiment. Après seulement cinq minutes de jeu, Adam Coleman aplatissait déjà le premier essai de la rencontre. Mathieu Jalibert dans tous les bons coups en ce début de rencontre ne manquait pas la transformation et les locaux menaient déjà 7-0.

20 premières bonnes minutes

Mais cette équipe de l'Aviron a du cœur. Même s'ils n'ont toujours pas gagné en déplacement cette saison, les hommes de Gérard Fraser ne baissaient pas la tête. Erbinartegaray répondait à Coleman et le jeu au pied de Lopez permettait aux Basques de recoller à 10 partout après 20 très bonnes premières minutes de jeu.

Elle aura été dure mais elle est bien là, la cinquième victoire de suite en Top 14 pour l'UBB. Face à une équipe de Bayonne surprenante, Mathieu Jalibert et ses partenaires ont dû attendre les dernières minutes pour s'imposer et prendre quatre points supplémentaires.

C'est une équipe de Bordeaux-Bègles en forme qui accueillait ce samedi Bayonne. Toujours invaincus à Chaban Delmas et fort de six succès consécutifs toutes compétitions confondues, les Girondins avaient à cœur de poursuivre leur série de victoires face à un adversaire à leur portée. Même si les Basques restaient sur un succès de prestige contre le leader, le Racing 92, il n'était pas nombreux à penser capable l'Aviron d'ennuyer l'UBB pour ce premier match de l'année.

Et les premières minutes confirmaient ce sentiment. Après seulement cinq minutes de jeu, Adam Coleman aplatissait déjà le premier essai de la rencontre. Mathieu Jalibert dans tous les bons coups en ce début de rencontre ne manquait pas la transformation et les locaux menaient déjà 7-0.

Mais cette équipe de l'Aviron a du cœur. Même s'ils n'ont toujours pas gagné en déplacement cette saison, les hommes de Gérard Fraser ne baissaient pas la tête. Erbinartegaray répondait à Coleman et le jeu au pied de Lopez permettait aux Basques de recoller à 10 partout après 20 très bonnes premières minutes de jeu.

La délivrance signée Lucu

Un essai en force de Tameifuna permettait aux Girondins de rejoindre leurs vestiaires en tête à la pause (17-13) mais Chaban Delmas avait compris qu'il serait plus difficile que prévu de terrasser cette équipe bayonnaise.

En seconde période, le rythme et l'intensité des premières minutes de jeu avaient disparu. De nombreux changements avaient lieu des deux côtés, cassant le peu de situation en cours. Pendant de longues minutes, on pensait voir Bordeaux gérer tranquillement son avance au score de quatre points. Mais à force d'insister et avec un peu de réussite, Rémy Baget parvenait à inscrire un nouvel essai pour son équipe. Camille Lopez à 100% au pied cet après-midi ne manquait pas l'occasion de prendre trois points d'avance (17-20).

Il aura fallu ce coup de massue pour voir de nouveau les Girondins à l'attaque. Poussé par Chaban Delmas, Bordeaux multipliait les assauts jusqu'à la 74 ème minute où Lucu s'échappait en sortie de mêlée. Le capitaine soulageait son équipe qui s'imposait finalement 24-23.