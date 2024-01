Les joueurs de l’Union Bordeaux-Bègles ont dû s’employer pour venir à bout de l’Aviron. Les charges de Ben Tameifuna ont été redoutables et Maxime Lucu a finalement été le sauveur de l’UBB.

Les Tops

Rémy Baget

Quel numéro de l’ailier de l’Aviron ! Il avait été à son avantage pendant toute la rencontre, se montrant efficace sur les ballons qu’il avait eu à négocier et bien concentré dans le secteur défensif. Mais il a surtout réussi l’exploit de la rencontre sur une passe au pied de Camille Lopez, contrôlant le ballon de sa main droite avant de poursuivre au pied. Il récupérait le ballon et réussissait un dernier crochet pour marquer et faire passer son équipe devant au tableau d’affichage juste après l’heure de jeu.

Ben Tameifuna

Le pilier droit de Bordeaux a été imperturbable dans l’épreuve de force mais il a surtout été très actif dans le jeu courant notamment en première période en multipliant les charges dévastatrices. Il était tout à fait logique de le voir inscrire le deuxième essai de l’UBB tout en force et sans l’aide de personne.

Maxime Lucu

Le demi de mêlée girondin a été le sauveur de son équipe en inscrivant l’essai de la victoire à six minutes de la fin de la rencontre alors que Bayonne comptait six points d’avance. C’est la marque d’un grand champion qui est le patron de cette équipe même quand elle tangue dans la tempête.

Les flops

Facundo Bosch

Le talonneur argentin a pourtant été très en jambe lors de son entrée en jeu en début de seconde période. Malheureusement pour l’aviron, il a écopé d’un carton jaune à la 73e minute, laissant ses partenaires à 14 pour le money time. Une minute plus tard, Bordeaux repassait devant au score.

Damian Penaud

L’ailier international a été très discret face à Bayonne. Peu servi, il n’a pas eu son rayonnement habituel et cela peut expliquer les difficultés rencontrées par son équipe pour créer un écart suffisant notamment en première période. Il n’a parcouru que 17 mètres ballon en mains, ce qui est loin de ses standards habituels.

Matthieu Jalibert

Le demi d’ouverture international a été malheureux en ne parvenant pas à aplatir un ballon anodin dans son en-but. Il offrait ainsi un essai cadeau aux Bayonnais alors que l’UBB était bien en place en première période. C’est dommage car Matthieu Jalibert semblait voler sur le terrain jusqu’à cette action. Il était parti pour faire des misères aux Basques.