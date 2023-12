Bien conscient du caractère miraculeux de cette victoire acquise sur le gong au Michelin, Yannick Bru savourait néanmoins le caractère et la confiance affichée par son équipe, qui surfe désormais sur une série de six victoires

Au-delà des quatre points, qu’est-ce qui vous plaît le plus dans cette victoire à Clermont ?

Ce qui me plaît, c’est le caractère qu’on a su montrer dans les dix dernières minutes pour renverser ce match, après avoir pris beaucoup, beaucoup de coups sur la tête. On l’a tous senti : après le carton jaune (contre Ugo Boniface à la 36e, NDLR), le match a changé et on a senti qu’inexorablement, il nous échappait, car l’ASM a réalisé un très, très gros match et nous a mis sous pression la plupart du temps, en tenant bien le ballon. Et pourtant, quand Clermont est enfin repassé devant, on a trouvé les ressources pour aller marquer un essai, puis un autre sur un exploit individuel.

Cet exploit de Pete Samu, comment l’avez-vous vécu ?

Ça ne sont pas des choses qui se travaillent à l’entraînement, je vous rassure, ça appartient à nos joueurs et nous sommes contents de les avoir avec nous. Pete a attaqué sa saison avec nous en novembre. Ce n’est pas facile pour lui car c’est un joueur de couloir, porté sur l’offensive. Attaquer une saison de Top 14 en hiver, ce n’est pas l’idéal pour lui. On attendait de lui qu’il nous apporte de la vitesse en fin de match, je crois qu’il a démontré ce dont il était capable. C’est la deuxième fois que nous l’emportons à l’extérieur sur un exploit individuel de ce genre et je pense vraiment que ce soir, comme à Oyonnax, on n’aurait pu ne pas gagner. Sauf que les dieux du rugby étaient un peu avec nous...

Gagner un match de la sorte, c’est aussi le propre des équipes en pleine confiance, dont vous faites partie...

Oui, l’équipe a confiance. Confiance en son jeu, confiance en sa défense. On sait qu’on a des joueurs particuliers, même si certains étaient au repos. On le voit bien sur le premier essai de Madosh Tambwe… Je crois aussi que nous avons appris de nos défaites à Pau, à Toulouse ou à La Rochelle. On est dans un bon cycle aussi parce que, même si on ne fait encore pas tout parfaitement, on a le mérite de provoquer les choses.

Et de vous montrer particulièrement cliniques et efficaces...

C’est vrai. Depuis quelque temps, on a un bon taux de réussite dans les zones de marque, aussi une certaine capacité à ne pas prendre trop de points lorsque nous sommes acculés dans notre camp. C’est un aspect essentiel de ce jeu, surtout à l’extérieur où chaque victoire reste un exploit dans ce Top 14.