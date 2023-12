Direct. Brive - Vannes : Suivez le premier match de la 14e journée de Pro D2

Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté de la 14e journée de Pro D2 et la rencontre entre Brive et Vannes. Coup d'envoi à 21h00.

Les Brivistes et leur nouvel entraîneur, Pierre-Henry Broncan, ont besoin de points et de certitudes. Ce match face aux leaders Bretrons pourrait leur servir de gros test. Alors les Corréziens envoient la grosse équipe. Vannes, doit de son côté retrouvé la victoire après le revers chez eux contre Provence. Un match qui s'annonce compliqué pour les Vannetais qui viennent faire un résultat. Ce match aura lieu au stade Amédée-Domenech et sera arbitré par Kevin Bralley.