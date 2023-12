Idées cadeaux pour Noël : découvrez la sélection de Midi Olympique

Noël approche à grands pas et un livre n'est jamais de trop sous le sapin. Voici la sélection de Midi Olympique pour faire plaisir à vos proches, et en apprendre toujours plus sur le rugby !

"200 ans de rugby" - Jérôme Prévot

Il y a exactement 200 ans, un certain Wiliam Web Ellis décidait de prendre le ballon avec ses mains dans la ville de Rugby. Depuis, ce sport que nous admirons tous nous a offert des histoires toutes aussi exceptionnelles à raconter, et à écrire. Ce livre fait les deux. Écrit par Jérôme Prévot, journaliste au Midi Olympique, cet ouvrage retrace le parcours de ce sport, professionnel depuis 1995. Il sera possible de découvrir l'incroyable aventure que fut le premier match de l'équipe de France dans le Tournoi des Cinq Nations, la tournée des joueurs néo-zélandais en Afrique du Sud en 1986, la longue attente pour la création du championnat d'Élite en Angleterre ou encore la fin du rugby à XIII en France sous le régime de Vichy. Cette boîte jaune à remonter le temps est composée de pas moins de cent-quatres articles. Cette année 2023 a été marquée par le Mondial en France, cette idée cadeau est tout de même l'occasion de bien la finir, tout de même...

"Le livre d'or de la Coupe du monde de rugby" - David Reyrat

Le Livre d'or de la Coupe du monde de rugby 2023 vous fait replonger au cœur de la dixième édition du Mondial en France. Le scénario n'a pas changé, l'Afrique du Sud a bien remporté sa quatrième couronne, mais l'ouvrage de David Reyrat regorge de photos et de passages qui vous rappelleront l'atmosphère inoubliable de cette Coupe du monde. Le match d'ouverture France - Nouvelle-Zélande, le parcours enthousiasmant du Portugal, la surprenante épopée de l'Angleterre... Le Livre d'Or du journaliste du Figaro revient en long, en large et en travers sur la grand-messe du rugby planétaire. Les Argentins admirables, des Irlandais courageux, la controverse autour de la blessure de l'emblématique capitaine des Bleus, Antoine Dupont subliment cet ouvrage référence de la dernière Coupe du monde. De magnifiques photos mettent en valeur ce Mondial français qui se distingue des autres. Il est à la fois beau et frustrant.

"Le Ciel a des jambes. Mélancolies ovales" - Benoît Jeantet

Dans un recueil de nouvelles de 222 pages, l’auteur Benoît Jeantet raconte une certaine histoire du rugby. À travers une trentaine de textes, l’auteur transperce l’univers du ballon ovale qu’il décrit avec délicatesse, spleen et mélancolie. « Ces nouvelles racontent aussi bien les débuts hésitants d’un joueur que ce manque atroce quand est venu le moment de raccrocher les crampons », présente la quatrième de couverture. Benoît Jeantet est un amoureux des mots. Ses chroniques dans nos colonnes ont toujours transpiré sa passion pour le monde de l'Ovalie. « Mes nouvelles parlent du rugby qui permet d’évoquer les humeurs de la vie », nous confiait-il en novembre dernier au moment de recevoir le deuxième Prix La Biblioteca, créé par Philippe Folliot, sénateur du Tarn et président de l’Amicale parlementaire de rugby. Dans son recueil écrit dans un style littéraire et agréable à lire, vous plongerez dans le rugby des petits clubs du monde amateur. Un bon paquet à mettre sous le sapin.

"Gueules de rugby" - Jean-Pierre Pagès

Les Gueules de rugby ont fait leur retour pendant la Coupe du monde ! Près de 300 nouveaux portraits de rugbyman à la retraite ou encore dans le circuit sont mis à l'honneur dans la tome 4. En couverture on retrouve une légende, Serge Blanco ancien arrière du XV de France aux 93 sélections. Chaque portrait est accompagné d'un QR code permettant d'accéder à l'interview du rugbyman photographié. Un ouvrage moderne qui laisse transparaître la personnalité de ces hommes qui font le rugby. C'est donc après trois années de travail que Jean-Pierre Pagès est parvenu à faire naître une quadrilogie intitulée "2023 joueurs pour 2023". Dans le dernier tome on retrouve des visages bien connus du rugby français avec notamment deux membres du staff des Bleus durant la Coupe du monde avec William Servat et Karim Ghezal. Des joueurs qui sont encore sur les pelouses le week-end sont aussi de la partie avec les Rory Kockott, Pierrick Gunther, Benjamin Urdapilleta ou encore Jean-Charles Orioli. Pour tous les férus de rugby ou même pour les plus novices, cette quadrilogie sera parfaite dans la hotte du Papa Noël !

"Côté ouvert" - Richard Escot

On attend toujours le nouvel opus de Richard Escot et ses regards dans le rétroviseur. Son dernier ouvrage s'intitule "Côté Ouvert", 2016-2023, chroniques d'un sacre reporté. Le livre se présente sous la forme d'un journal et des commentaires inspirés par l'événement du jour. Ceci dit, Richard Escot ne perd pas une occasion de revenir vers les souvenirs du passés, l'Hôtel Angel de la grande époque du pays de Galles, son premier match à l'extérieur dans le Tournoi et ce dialogue touchant avec Jean-Pierre Garuet qui lui confie son amour pour la poésie. venu des punitions que lui infligeait un professeur intelligent. Ce n'est qu'une petite partie du livre. mais il illustre ce qui fait la sensibilité de l'auteur, comme le geste d'un trois quart centre surdoué.