Ugo Mola s'est exprimé sur le sujet de la cocaïne dans le rugby. Le manager du Stade toulousain refuse de se dire que cette drogue dure est ancrée dans le monde du ballon ovale. Il est également revenu sur la sanction infligée au jeune troisième ligne de La Rochelle, Oscar Jegou.

C'est un sujet aussi grave que tabou. Le 20 août dernier, le troisième ligne de La Rochelle, Oscar Jegou, a été testé positif à la cocaïne après un match à Montpellier. Quelques semaines plus tard, le champion du monde des moins de 20 ans a été sanctionné un mois par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

Interrogé par l'Équipe au sujet de cette drogue dure qui fait quelques dégâts dans le monde du ballon ovale, Ugo Mola a réagi sur la suspension du jeune flanker : "Quand tu prends 5 matchs pour une cravate, et 4 pour un rail de cocaïne, les proportions peuvent être discutées. Après, est-ce qu'il faut crucifier un gamin parce qu'il a fait une connerie, je ne crois pas, même si la prise me pose problème, et le timing festif, à deux jours d'un match..."

En effet, Jegou a avoué avoir fauté dans un cadre festif, quarante-huit heures avant le coup d'envoi du match face au MHR.

"Ce qui me surprend, c'est qu'on en parle comme quelque chose d'installé"

De manière un peu plus large, le manager du Stade toulousain s'est exprimé sur ce fléau qui fait tant parler en ce moment : "Ce qui me surprend, c'est qu'on en parle comme quelque chose d'installé, d'instauré. Mais vous dire que j'en ai jamais entendu parler, ça serait vous mentir. J'ai du mal à penser que ce soit quelque chose de totalement ancré, même si je pense qu'on ne déroge pas aux effets sociétaux, à un mode de fonctionnement d'une nouvelle génération qui est peut-être plus exposée à ce fléau...."

Champions de France en titre, les Stadistes sont "préoccupés mais pas inquiets outre mesure". Néanmoins, quelques ateliers sont effectués pendant l'année du côté du centre de formation, et d'ailleurs, le sujet est présent dans le cahier des charges de formation : "Il y a une présentation sur toutes les addictions, l'alcool, la drogue, le jeu, les paris, le temps que vous passez sur les réseaux, et l'impact que ça peut avoir sur le sommeil. Sur ces problématiques, nos jeunes joueurs sont alertés régulièrement."