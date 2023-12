Syd Millar s'est éteint à lâge de 89 ans. L'ancien international irlandais a passé quatre ans à la tête de World Rugby, anciennement connu sous le nom d’International Rugby Board (IRB).

Syd Millar n'est plus. La triste nouvelle est tombée ce lundi en fin de soirée. La Fédération française de rugby a publié un communiqué dans lequel elle exprime "ses plus sincères condoléances à la famille Millar, à ses amis, ainsi qu’à toute la communauté du rugby. La disparition de Syd Millar laisse un vide immense dans le monde du rugby, mais son héritage et son impact sur notre sport perdureront. Nous nous joignons à la communauté rugbystique internationale pour rendre hommage à cet homme exceptionnel."

L'ancien international irlandais aux 37 sélections et également président de la fédération irlandaise de 1995 à 1996 a passé quatre ans à la tête de l'IRB (International Rugby Board) aujourd'hui connu sous le nom de World Rugby. Celui qui a joué sous le maillot des Lions avant de les entraîner quelques années plus tard a grandement participé à faire évoluer ce sport. Il avait notamment organisé la première Coupe du monde en Australie en 2003 ainsi que celle de 2007 qui avait eu lieu en France. Syd Millar s'est donc éteint à l'âge de 89 ans.

La rédaction de Rugbyrama et du Midi Olympique exprime ses plus sincères condoléances à la famille Millar ainsi qu'à ses amis.