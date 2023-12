Partenaire emblématique du rugby, Société Générale accompagne également les sportifs handisport dans leur parcours. En effet, l’entreprise fait aussi partie de celles qui œuvrent, aux côtés de la Fédération Française Handisport, à la progression et au rayonnement du handisport, depuis plus de vingt ans.

La Société Générale incarne profondément ses valeurs. Inséré dans le sport depuis plus de trois décennies, le groupe est engagé auprès de disciplines aux valeurs fortes, fidèle à sa raison d’être "construisons ensemble un avenir meilleur". En commençant par le rugby forcément (35 ans), puis le handisport inévitablement (20 ans) et enfin le esport (5 ans), pour penser au futur. « Ce sont trois disciplines avec lesquelles nous avons des partenariats forts et que nous faisons ensuite rayonner dans l’ensemble du groupe », explique Katia Lazarew, responsable du sponsoring sportif chez Société Générale. Le Groupe est auprès de tous les sportifs, du niveau amateur à l’élite, des catégories masculines et féminines, valides et non-valides… Elle développe : "Avec le handisport, c’est une longue histoire. Nous sommes partenaires de la FFH depuis vingt ans et nous avons récemment reconduit ce partenariat pour plusieurs années supplémentaires. Nous les avons vus grandir et évoluer.". Des partenariats que l’entreprise n’hésite pas à croiser pour promouvoir largement des valeurs d’inclusion et de diversité. "Nos activations mettent aussi la question du handicap sur le devant de la scène comme dans le jeu Among Us où nous proposions des skins représentant des handicaps visibles et invisibles ou à travers l’activation "soutenons les bleus dans toutes les langues" qui a mis à l’honneur un Kop de supporters sourds et malentendants qui a soutenu le XV de France, lors de la Coupe du Monde de Rugby".

La progression du rugby fauteuil

L’exemple parfait est sûrement le rugby fauteuil. Une discipline loin d’être prioritaire en France il y a encore dix ans et qui connaît depuis quelques années un essor fantastique. Aujourd’hui guidée par son capitaine Jonathan Hivernat, l’Equipe de France de rugby fauteuil est double championne d’Europe en titre et possède une des meilleures équipes du monde. Rien que ça ! "C’est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers le rugby fauteuil, assure Katia Lazarew. Alors que nous étions Partenaire Majeur de la Coupe du Monde de Rugby 2023, nous étions aussi partenaires de la Coupe Internationale de rugby fauteuil qui s’est déroulée à Paris en octobre dernier. Pour la première fois, une compétition handisport était intégrée à la compétition "valides", nous avons trouvé cela formidable. Nous maintenons notre engagement dans tous les rugbys, qui plus est avec Jonathan Hivernat comme ambassadeur Société Générale. Nous participons au développement cette discipline incroyable et de son image."

Championne de ski, Marie Bochet est accompagnée par la Société Générale D. Cuvelier OT Haute Maurienne Vanoise - D. Cuvelier OT Haute Maurienne Vanoise

En parlant des figures marquantes du Groupe, Marie Bochet ressort forcément. La skieuse est une des athlètes handisport au palmarès le plus riche avec ses huit titres paralympiques, ses 22 titres de championne du monde et ses trois gros globes de cristal. "Marie est la première athlète handisport qui a intégré le team Société Générale, rappelle Katia Lazarew. Il y a eu un vrai coup de cœur pour cette athlète lors des Jeux paralympiques de Vancouver en 2010. C’est une personnalité si attachante que nous tous sommes obligés de l’aimer !". Pendant treize ans, Marie Bochet a été l’athlète star de la banque, une période dont elle est fondamentalement reconnaissante. Elle raconte : "À la fois j’étais la première athlète Société Générale et à la fois cela a été un des premiers vrais partenaires que j’ai signés. On va dire que nous avons un peu écrit l’histoire ensemble". Pour cette immense championne de ski, ce partenariat a été primordial dans sa vie de sportive. Multimédaillée, elle a pu compter sur l’accompagnement de l’entreprise pour maximiser ses performances. "Ils m’ont encouragée dans mes études et dans ma vie de sportive. Comme j’ai grandi avec eux, nous avons une relation pleine de respect. La visibilité qu’ils apportent au milieu du handisport est énorme".

Le symbole Marie Bochet

Mais qu’apporte la banque à ses athlètes au juste ? "Les athlètes handisports n’ont pas le statut de professionnels, les subventions de partenaires privés sont importantes pour les accompagner dans leur préparation sportive, détaille la responsable du sponsoring sportif. Cela leur permet de participer à de nombreuses compétitions, les aider matériellement et dans leur entraînement. De leur côté, les athlètes interviennent dans nos séminaires et conventions afin de partager leur regard de sportif de haut niveau, en jouant des parallèles entre le monde du sport et de l’entreprise, et pour partager des valeurs." À 29 ans, Marie Bochet vit sa dernière saison avant sa retraite sportive et peut compter sur le soutien de Société Générale pour l’accompagner dans sa reconversion. "Nous avons été là à ses débuts, nous sommes à ses côtés pour la fin de sa carrière et aussi au-delà, lors de sa reconversion professionnelle", soutient Katia Lazarew. Marie Bochet confirme : "Nous en parlons depuis un bon moment et il est fort probable que des choses se construisent pour l’après. C’est même venu d’eux et c’est hyper rassurant quand tu es un athlète car mettre un terme à ta carrière, c’est vertigineux." Dans une société qui sait se montrer cruelle, avoir des actions aussi symboliques aide à renvoyer une image positive et à faire avancer les choses. Tout cela n’est d’ailleurs pas près de se terminer puisqu’en plus du renouvellement du partenariat avec la FFH, le groupe Société Générale a reconduit celui avec la Ligue Nationale de Rugby jusqu’en 2027. On construit l’avenir, on vous dit !