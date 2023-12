Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct commenté la 13e journée du Pro D2 et la rencontre entre Nevers et Mont-de-Marsan. Coup d'envoi à 19 heures.

Nevers, cinquième, reçoit Mont-de-Marsan, troisième, à l'occasion de la 13e journée du Pro D2. Aurélie Groizeleau sera l'arbitre de la rencontre. Le coup d'envoi sera donné à 19 heures.