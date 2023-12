Pour le deuxième tournoi de la saison, les Français vont devoir se reprendre. à Dubaï, les protégés de Jérôme Daret ont déçu, au contraire des femmes, qui sont allées chercher une médaille de bronze. Il est l’heure de monter en puissance.

Après les promesses, il faut les actes. Les Bleus sont passés à côté à Dubaï lors du premier tournoi de la saison. Stephen Parez-Edo et ses petits camarades n’ont pas fait mieux qu’une neuvième place. Certes, les Français ont dû se frotter aux États-Uniens et aux Fidjiens en poule et ont facilement disposé des Britanniques mais le contenu des rencontres face aux deux cadors ne fut pas suffisant. Avec la prochaine arrivée d’Antoine Dupont en renfort, l’attente va augmenter crescendo jusqu’au début des jeux Olympiques à Paris. Une montée en puissance est donc souhaitable pour les Bleus, pour le mieux dès cette deuxième étape au Cap. "Il va y avoir beaucoup de pression, d’intensité, d’engagement. Chaque point va être capital pour atteindre les quarts", confiait Jérôme Daret avant le premier tournoi de la saison. L’entraîneur ne s’était pas trompé dans son analyse. Sur le terrain, ce fut plus compliqué.

Au Cap, les Français affronteront l’Argentine – finaliste de la dernière étape - avant de retrouver les Fidji et de frotter à l’Espagne. Un nouveau match à trois pour la qualification pour le tableau principal et une nouvelle occasion de se montrer "très froids" et "d’avoir cette capacité à prendre les décisions dans un tel contexte" pour reprendre les dires de Daret. Il reste deux étapes pour les Bleus avant l’arrivée de Dupont pour les tournois américains de Vancouver et Los Angeles. Avant les grands débuts du capitaine du XV de France, ces futurs coéquipiers seraient avisés d’engranger un peu de confiance. Car il est toujours plus facile de s’adapter rapidement dans une équipe qui fonctionne. Pour ne pas prendre trop de retard sur les concurrents directs.

Les Bleues doivent montrer la voie

À Dubaï, ce sont les Bleues qui ont transmis les émotions. Les Françaises ont éliminé les Fidjiennes en quart de finale, avant de tomber face aux Australiennes en demi-finale. Un match frustrant car les équipières d’Anne-Cécile Ciofani avaient les ressources pour battre les futures vainqueurs du tournoi. Les vice-championnes olympiques en titre ne se sont pas démobilisées pour autant en allant chercher une médaille de bronze très encourageante pour la suite du circuit mondial. Au Cap, elles retrouveront le Canada, l’Afrique du Sud et les Etats-Unis avec l’ambition de grimper encore un peu plus haut. Les joueuses de David Courteix, admirables lors des dernières compétitions, veulent prendre en constance et disputer la victoire finale à chaque étape. Si elles pouvaient donner quelques idées à ces messieurs, le rugby à VII tricolore en serait ravi !

Les groupes

Femmes : Anne-Cécile Ciofani, Mathilde Coutouly, Lili Dezou, Caroline Drouin, Marie Dupouy, Camille Grassineau, Joanna Grisez, Chloé Jacquet, Iän Jason, Valentine Lothoz, Carlo Neisen, Lou Noel, Chloé Pelle, Yolaine Yengo

Hommes : Aaron Grandidier Nkanang, William Iraguha, Jefferson Lee Joseph, Jonathan Laugel, Paul Leraitre, Stephen Parez-Edo Martin, Varian Pasquet, Rayan Rebbadj, Paulin Riva, Jordan Sepho, Andy Timo, Joachim Trouabal, Antoine Zeghdar

Les programmes de samedi

Femmes : France – Afrique du Sud (8 h 44) ; France - Etats-Unis (11 h 06) ; France - Canada (16 h 06).

Hommes : France - Fidji (9 h 28) ; France - Argentine (12 h 34) ; France - Espagne (17 h 34).