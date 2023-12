Cécile Grès a annoncé ce dimanche qu'elle quittait le rugby sur France Télévisions. Matthieu Lartot a expliqué aujourd'hui qu'elle serait "joker" à la présentation de Stade 2 en janvier prochain.

Cécile Grès dit adieu au rugby, mais pas au sport. Matthieu Lartot a expliqué dans L'Équipe que la journaliste allait présenter Stade 2 en janvier, en remplacement de ce dernier. "Cécile avait des envies de se diversifier, je respecte sa décision. Concernant Stade 2, elle y sera toujours associée puisqu'elle présentera désormais l'émission (à son retour de congé parental en début d'année) lorsque je serai sur le Tournoi et les matches européens" a déclaré le journaliste dans un entretien paru ce lundi.

Figure du rugby sur le service public, Cécile Grès a annoncé ce dimanche quittait le rugby, via une publication sur les réseaux sociaux, elle a notamment couvert cinq Tournois des 6 Nations dont le Grand Chelem en 2022, mais aussi une Coupe du monde au Japon en 2019. Cécile Grès, qui officiera également dans l'émission « C l'hebdo » sera remplacée par Hélène Macurdy au bord des terrains lors du prochain Tournoi des 6 Nations et de la Champions Cup. "Elle est reconnue dans le milieu et anime une émission sur France 3 (Rugby Magazine). Il y a une forme de logique à ce qu'elle remplace Cécile, qui a souhaité se consacrer à d'autres projets sur France Télévisions" explique Lartot.