Stuart Lancaster était fier du comportement affiché par ses joueurs sur la pelouse de Clermont. Malgré la défaite, l'entraîneur du Racing a vanté la progression du groupe depuis le début de la saison.

Quel est votre premier sentiment après ce court revers ?

Ce point de bonus défensif une bonne chose ! On a montré un gros état d’esprit un peu comme à Toulon alors qu’on était menés 20-6 ce soir. On est resté dans le combat, on est une jeune équipe et nous ne sommes ensemble que depuis quatre mois. Le groupe grandit, vraiment. Ce point de bonus récompense notre état d'esprit.



Vous terminez la première période avec seulement six points. Comment l'expliquez-vous ?

On est malchanceux sur leur deuxième essai, il y a eu beaucoup de coups de pied et avec des rebonds défavorables pour nous. À la mi-temps nous étions encore au score et on doit vraiment retenir cette deuxième période où nous étions en position de gagner le match. On doit travailler notre capacité à marquer sur nos temps forts et nos opportunités de marquer. On en a eu plusieurs face à Clermont et on n'a pas su faire la différence. Cap sur la Champions Cup, maintenant.



Même avec une équipe remaniée vous avez fait pratiquement jeu égal avec Clermont. Votre groupe s’est-il un peu plus étoffé ?

Totalement. On a fait beaucoup de changements par rapport à la semaine dernière mais j’ai confiance en tous mes joueurs. Mon expérience au Leinster m'a appris à faire confiance aux jeunes joueurs et particulièrement d'une compétition à une autre. Je dois faire jouer des jeunes joueurs en Top 14, cela nous servira pour le futur du Racing. Il y a pas mal de grands joueurs qui n’ont pas joué ce soir mais c’est vraiment important de faire confiance à ces jeunes joueurs.



Vous terminez ce premier bloc en tant que leader du championnat. Est-ce symbolique pour vous ?

C’est très positif ! On aurait voulu gagner ici mais le stade Marcel-Michelin est toujours un stade hostile, on s'est rendu compte à quel point c'était difficile de venir s'imposer ici. On termine ce premier bloc à la première place donc on est très heureux. Le point de bonus défensif est positif dans ce sens. On a eu plusieurs blessés avant de se déplacer à Clermont donc on a un vrai potentiel à exploiter. Je pense à Will Rowlands, Camille Chat, Fabien Sanconnie... Gaël Fickou était également absent donc on sait qu'on pourra rivaliser à l'avenir, surtout en vue de la Champions Cup la semaine prochaine.

Quel bilan tirez-vous de ces neuf premiers matchs de Top 14 ?

L’axe prioritaire de notre progression est d’être encore plus clinique et précis dans les zones de marque et sur nos turnovers. On doit réduire le nombre de pertes de ballon, on y travaille beaucoup depuis plusieurs semaines. Ce sera un point important notamment en Champions Cup. Le gros point positif est notre attitude en défense et la prise d'épaisseur du groupe. Les garçons montent en régime et s'adaptent bien au nouvel encadrement. Il y a eu un nouveau staff, certains nouveaux joueurs… Les garçons se sont bien adaptés avec les nouveaux coachs. En résumé, il y a beaucoup de points positifs à tirer de ce premier bloc, mais on avance dans le bon sens et on continue à travailler pour rester performants.