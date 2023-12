Menée sur le terrain d'Oyonnax, l'UBB l'a emporté grâce a un essai à la dernière seconde de Louis Bielle-Biarrey. Un essai casquête offert par la défense des Aindinois...

Malgré la neige sur la pelouse de Charles-Mathon, c'était un match pour les trois-quarts ! Matthieu Jalibert a marqué pour l'UBB, comme l'inévitable Damian Penaud, auteur d'un doublé. Et Louis Bielle-Biarrey y est aussi allé de sa réalisation. Alors qu'Oyonnax était repassé devant les Girondins, Maxime Lucu a manqué une première pénalité lointaine et excentré, puis une seconde. Mais, après celle-ci, Justin Bouraux, dans son en-but, a paniqué et a commis un en-avant en réceptionnant la tentative manqué du demi de mêlée adverse. Présent à ses côtés, l'ouvreur Domingo Miotti a, dans un premier temps, voulu ramasser le ballon puis 'est ravisé, sans doute pour éviter une pénalité pour un en-avant repris devant. Bien lui en a pris, certes, mais son intervention a empêché Justin Bouraux de sauver les meubles. Résultat : la fusée girondine y a cruy jusqu'au bout, pour parvenir à aplatir avant l'arrière aindinois.

? L'ESSAI DE FILOU DE BIELLE-BIARREY



Après la pénalité manquée de Maxime Lucu, Louis Bielle-Biarrey, à l'affût, aplatit le ballon pour permettre à l'@UBBrugby de décrocher sa première victoire à l'extérieur ?#OYOUBB pic.twitter.com/oz1FyI0AvY — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) December 2, 2023

Cet essai restera comme un des grands moments de cet exercice 2023/2024. Il a tout de même offert sa première victoire de la saison à l'extérieur à l'UBB. D'un autre côté, les Oyomen risquent d'en faire des cauchemars...