Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre la 9e journée du Top 14 et la rencontre entre Clermont et le Racing 92.

Le Racing 92, leader avant le début de la 9e journée, voudra faire un coup à Clermont pour poursuivre son très bon début de saison. Attention tout de même aux Clermontois, revanchards après deux défaites consécutives. Pierre Baptiste Nuchy arbitrera la rencontre.